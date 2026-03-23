La ROSS "explora el sonido americano" en su noveno programa de abono en el Teatro de la Maestranza de Sevilla

El maestro Lucas Macías, dirige a los músicos de la Sinfónica. - ROSS

SEVILLA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS), presenta su noveno concierto de abono, 'Rapsodia americana', los días 26 y 27 de marzo en el Teatro de la Maestranza. Bajo la dirección de Lucas Macías, director titular de la ROSS, y con Wayne Marshall como pianista solista, el programa propone un recorrido por la música del siglo XX y XXI, con especial atención a la influencia y evolución del lenguaje americano, "desde sus raíces experimentales hasta su consolidación como símbolo cultural global".

Reconocido internacionalmente como uno de los grandes intérpretes del repertorio sinfónico y del musical americano, Wayne Marshall destaca por su versatilidad como pianista y director. "Su estilo combina virtuosismo, elegancia y un profundo sentido del ritmo, cualidades que lo han llevado a actuar con algunas de las principales orquestas del mundo", como se detalla en un comunicado.

El concierto se abre con 'Ceci n'est pas une valse', de Raquel García Tomás, una obra de reciente creación en la que la compositora catalana juega con la idea de la "deconstrucción" del vals tradicional. A través de un lenguaje contemporáneo y lleno de matices, la compositora propone una "reflexión sonora sobre la memoria musical, transformando los códigos del género en una experiencia inesperada".

A continuación, 'The Unanswered Question' de Charles Ives introduce al oyente en un espacio casi filosófico. La obra, concebida como una meditación sobre la existencia, contrapone distintos planos sonoros para plantear una pregunta eterna sin respuesta. Su innovadora concepción espacial y su carácter introspectivo la convierten en "una de las piezas más influyentes del repertorio estadounidense".

En el ecuador del programa, la 'Suite para orquesta de variedades número 1' de Dmitri Shostakóvich, "con ecos del jazz y la música ligera", revela la faceta "más accesible" del compositor ruso, "sin renunciar a su característico trasfondo crítico y expresivo".

Por su parte, la 'obertura de Candide de Leonard Bernstein' aporta "energía y vitalidad" al programa. "Con su estilo vibrante y su riqueza melódica, esta pieza resume el espíritu del musical americano y la capacidad de Bernstein para fusionar tradición clásica y cultura popular".

Como culminación del concierto, la ROSS interpretará la célebre 'Rhapsody in Blue' de George Gershwin que reúne todos los elementos que "definen el espíritu de esta propuesta". Con Wayne Marshall al piano, la obra despliega su "inconfundible fusión de jazz y música sinfónica", convirtiéndose en un "icono" del siglo XX.

Con este programa la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla da la bienvenida a la primavera y propone al público sevillano celebrar el cambio de estación a través de la música, en un concierto que refleja el "espíritu abierto y renovador" de la ROSS.