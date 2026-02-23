La ROSS presenta este domingo en Sevilla 'Mythos', un espectáculo sonoro sobre las civilizaciones míticas

El artista Abraham Cupeiro en imagen de archivo. - ROSS

SEVILLA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) presenta este domingo, 1 de marzo, el espectáculo sonoro 'Mythos', que combina música, investigación histórica y narración escénica sobre las mitologías árabes, célticas, romanas y griegas. El programa se encuentra integrado en el ciclo 'Feeling Ross' y contará con la participación del artista Abraham Cupeiro como solista. Asimismo, estará dirigido por el maestro Alejandro Muñoz.

Según ha enmarcado la ROSS en una nota, la propuesta se articula como un recorrido musical por culturas y relatos vinculados al imaginario clásico y a enclaves legendarios, desde antiguas civilizaciones hasta referencias míticas como la Atlántida.

Cupeiro, reconocido por su labor de recuperación de instrumentos históricos, interpretará piezas originales de su autoría en las que recrea sonoridades del pasado a partir de reconstrucciones basadas en fuentes arqueológicas y documentales. Entre los instrumentos protagonistas figuran el aulós griego y el cornu romano, cuyo sonido evoca contextos escénicos, rituales y militares de la Antigüedad.

El artista gallego asumirá de esta forma un doble papel artístico: como solista y como creador de un universo musical que dialoga con la orquesta. Su trabajo, recientemente grabado en los estudios de Abbey Road Studios junto a la Royal Philharmonic Orchestra, se presenta ahora en Sevilla en una versión sinfónica especialmente concebida para la ROSS, bajo la batuta de Alejandro Muñoz.

El concierto tendrá lugar en el Cartuja Center Cite en dos funciones abiertas al público general el domingo 1 de marzo, a las 12,00 y a las 18,00 horas. Además, el programa incluye cuatro funciones dirigidas al público escolar, con la asistencia concertada de centros educativos que han podido trabajarlo previamente en clase gracias al material pedagógico que el proyecto ofrece, los días 24 y 25 de febrero, en sesiones a las 10,00 y a las 12,00 horas.