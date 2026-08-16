La ROSS programa más de 100 conciertos en su nueva temporada en Sevilla: "Nos marcamos llegar a 150.000 espectadores"

Archivo - El maestro György Györiványi Ráth. Imagen de archivo. - ROSS - Archivo

SEVILLA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Más de 100 conciertos (107 en total) entre septiembre de 2026 y julio de 2027 y cerca de 50 programas diferentes componen la base de la nueva temporada de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS), la número 37, bajo el lema 'Contrastes', con la que pretende consolidar su crecimiento artístico y de público, y con el objetivo de alcanzar los 150.000 espectadores, tras el "fuerte crecimiento reciente", pasando de 70.000 en 2024 a 117.000 el pasado año.

Así lo expresa el director de la ROSS, Jordi Tort, en una entrevista de Europa Press. "Creo que el público está viendo este crecimiento artístico y está volviendo al ciclo 'Sinfónico', si bien hay aún margen de subida que nos puede permitir llegar a ese número de espectadores, incluyendo el público de la temporada de ópera, en la que la orquesta también participa, que puede rondar las 45.000 personas".

Tort califica la temporada de "muy atractiva", con proyectos "muy grandes, que deberían sumar muchas afecciones". En este sentido, se empieza con el 'Requiem' de Verdi, "una grandísima obra sinfónica coral muy espectacular y muy emocionante, y al mismo tiempo, con grandes intérpretes internacionales que han cantado esta obra en las mejores salas y con las mejores orquestas del mundo; todo bajo la dirección de Lucas Macías".

En diciembre se representará 'El Mesías', "otra de estas grandes obras del repertorio que todo el mundo quiere ver y que, además, se va a hacer en dos conciertos, muy cerquita de Navidad, y que se está vendiendo ya muy bien", también con una directora especialista en el repertorio barroco como es Martyna Pastuszka, con cuatro primeros solistas de primer orden y la participaci de un coro polaco de primera calidad como Camerata Silesia.

El director de la ROSS destaca el protagonismo esta temporada de Ludwing van Beethoven en el 200 aniversario de su muerte, por lo que se interpretarán obras del genial compositor durante el año 2027 y no solo en la próxima temporada, entre ellas, las nueve sinfonías.

"Este año decimos, además, que la programación tiene muchos contrastes, dado que pasamos de Beethoven a Alberto Carretero; hay música española del siglo XX como Turina y espectáculos híbridos, con flamenco y formatos escénicos, en definitiva, una diversidad de repertorios que pensamos que también es lo interesante, porque el público de Sevilla quiere diversidad", añade Tort.

De este modo, la programación se estructura en tres grandes ciclos: el ya citado 'Sinfónico', con 30 conciertos; 'Música de Cámara', 12 programas "en formato íntimo" y 'Feeling ROSS', "con propuestas innovadoras, familiares y participativas". Respecto a este último, se trata de un ciclo de reciente creación. "Antes, se hacían conciertos extraordinarios, y muchos de ellos, un poco a remolque de otras iniciativas y la orquesta como que no acababa de presentarlo como algo muy concreto".

Sostiene su director que la orquesta, que tiene su repertorio principal, "en Sevilla tiene que hacer otras cosas por muchos motivos, porque tampoco tiene una sala donde pueda hacer música acústica todo el año y porque tiene que llegar también a otros públicos que no sea siempre el del sinfónico y de la ópera, y la verdad es que está funcionando muy bien".

Para ello esgrime uno de los grandes éxitos de público, el coro participativo 'Canta con la ROSS'. Este ciclo se reforzará con propuestas como 'Flamenco', con Cañizares y Marina Heredia; musicales del West End y programas escénicos como 'De Berlín a Broadway'. En cuanto al panorama internacional, la programación contempla solistas destacados como Frank Peter Zimmermann y Alexander Garylyuk, y voces como Saioa Hernández o Marina Rebeka.