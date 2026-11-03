La ROSS recorre en Sevilla la historia musical rusa con un programa dedicado a Chaikovski y Shostakóvich

Archivo - Músicos de la Sinfónica en un concierto para escolares, en una foto de recurso - ROSS - Archivo

SEVILLA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) presenta los días 5 y 6 de noviembre, a las 20,00 horas, en el Teatro de la Maestranza de Sevilla, el tercer programa de abono de su temporada 2026/2027, titulado 'Imperio y revolución'. Bajo la dirección de György Györiványi Ráth, principal director invitado de la orquesta desde la temporada pasada hasta la temporada 2027/2028, y con el violinista Valeriy Sokolov como solista, la ROSS interpretará dos obras del repertorio sinfónico ruso: el 'Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op. 35', de Piotr Ilich Chaikovski, y la 'Sinfonía número 5 en Re menor, op. 47', de Dmitri Shostakóvich.

Escritas en contextos políticos y culturales diferentes, ambas obras permiten acercarse a la evolución del lenguaje sinfónico ruso desde las últimas décadas del Imperio zarista hasta la Unión Soviética. El "virtuosismo y la expresión melódica" de Chaikovski contrastan con las "tensiones y los conflictos" que marcaron la creación de la Quinta Sinfonía de Shostakóvich, remarca la Sinfónica en una nota de prensa.

El 'Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op. 35', de Piotr Ilich Chaikovski, fue compuesto en 1878 durante una estancia del compositor en Suiza. Considerado uno de los conciertos de referencia del repertorio para violín, destaca por las exigencias técnicas de su parte solista y por la importancia que concede a la melodía. La interpretación de esta obra el 6 de noviembre coincidirá, además, con el 133 aniversario del fallecimiento de Chaikovski, ocurrido ese mismo día de 1893.

Por su parte, la 'Sinfonía número 5 en Re menor, op. 47', de Dmitri Shostakóvich, fue compuesta en 1937, en un momento "especialmente complejo" para el autor. Un año antes, su ópera Lady Macbeth de Mtsensk había sido objeto de una "dura crítica" publicada en el diario soviético Pravda, que situó al compositor bajo la presión de las autoridades culturales del régimen de Stalin.

En este contexto, Shostakóvich escribió una sinfonía que recuperaba una estructura clásica de cuatro movimientos, "pero mantenía un lenguaje marcado por los contrastes, la tensión y la intensidad emocional".

El maestro húngaro György Györiványi Ráth, quien mantiene una relación artística con la ROSS desde hace años y ocupa el puesto de principal director invitado hasta la temporada 2027/2028, se hará cargo de este programa que recorre dos etapas diferentes de la tradición musical rusa.

Mientras, el violinista ucraniano Valeriy Sokolov, asumirá la interpretación del Concierto para violín de Chaikovski. "Su intervención situará al violín en el centro de la primera parte del programa, en una composición que exige al intérprete combinar precisión técnica, expresividad y capacidad de diálogo con la orquesta".