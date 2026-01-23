La Ruta de Blas Infante y las empresas de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) presentes en Fitur

El delegado de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, Christopher Rivas, en Fitur. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha mantenido este viernes diversos encuentros empresariales y de planificación de productos turísticos, como Ruta de Blas Infante, dentro de la Feria Internacional de Turismo (Fitur).

El delegado de Turismo y Cultura, Christopher Rivas, se ha reunido con técnicos y responsables de la ruta, según una nota remitida por el Consistorio.

Por su parte, Rivas ha abordado el desarrollo de la misma en la ciudad, durante los próximos meses, así como el impulso a la misma, "de cara a la obtención de recursos para su promoción por parte de la Junta de Andalucía".

La ruta de Blas Infante es una red de municipios andaluces vinculados al legado personal y político del Padre de la Patria Andaluza, a la que la ciudad se ha incorporado en base su vinculación con el círculo más cercano a Infante, como fueron Mario Méndez Bejarano, enterrado en la ciudad, y Pedro Vallina, entre otros, así como a la participación de la ciudad en todo el proceso autonomista desde la Asamblea de Antequera hasta la Transición.

Asimismo, han señalado que se está trabajando desde las delegaciones de Turismo y Memoria Democrática e Identidad Andaluza, "para recuperar una parte relevante de nuestra memoria que había sido olvidada". También formará parte de esta ruta en la ciudad las referencias de la arquitectura regionalista de Juan Talavera.

Rivas ha destacado el trabajo de investigación" que demuestra las estrechas vinculaciones políticas, sociales, personales y culturales de Alcalá con Infante". Además ha resaltado la oportunidad de que la ciudad se incorpora a la ruta de su memoria precisamente en el 140 aniversario de su nacimiento.

"Para Alcalá es un orgullo formar parte de esta ruta, porque tenemos hitos, documentos históricos y personas que nos vinculan con las raíces del andalucismo histórico y Alcalá", ha reseñado.

Durante la feria, el delegado de Turismo ha acompañado a la empresa alcalareña DecoAlbero, que ha presentado en el stand de Sevilla su propuesta de rutas turísticas y educativas a la cantera de Albero, en la que se explica las cualidades de este elemento tan característico e identitario de Alcalá de Guadaíra.

Asimismo, en el marco de la feria de turismo se han mantenido encuentros con grupos hoteleros como Senator, diversas agencias de viaje y empresas de turismo activo como PinaPark o Globotur, centradas en las actividades deportivas y de ocio, así como con Lux Andalus Experiences, especializada en el sector de experiencias exclusivas.