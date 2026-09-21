El Sagrado Corazón de Sevilla crea una nueva Unidad de Foniatría y Logopedia especializada en alteraciones de la voz

Doctora Paola Diaz foniatra de Quironsalud Sagrado Corrazon y Marina Lopez logopeda del mismo hospital - HOSPITAL QUIRÓNSALUD SAGRADO CORAZÓN

SEVILLA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón de Sevilla ha puesto en marcha una nueva Unidad de Foniatría y Logopedia especializada en la valoración y tratamiento de las alteraciones de la voz, la deglución y las funciones orofaciales.

Según ha detallado el centro hospitalario en una nota de prensa, el servicio atenderá desde problemas de voz, especialmente en personas que hacen un uso profesional o exigente de ella, hasta trastornos de la deglución asociados a patologías neurológicas, procesos quirúrgicos y tratamientos oncológicos, además de otras alteraciones como la parálisis facial o los trastornos relacionados con fisuras palatinas.

De esta manera, la Unidad ha surgido con el objetivo abordar estas alteraciones no solo desde el punto de vista clínico, sino teniendo muy presente su repercusión en la vida diaria y en la calidad de vida de cada paciente.

Para ello, el nuevo servicio ha apostado por una atención integral e individualizada a pacientes de todas las edades, combinando la valoración médica foniátrica con la intervención especializada de logopedia.

En este sentido, la especialista en Foniatría del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón y doctora Paola Díaz, ha apuntado que una alteración persistente de la voz, la fatiga al hablar o cantar, el esfuerzo vocal o la pérdida de capacidades "pueden requerir una valoración especializada, especialmente en profesionales de la voz y cantantes".

En el caso de la deglución, síntomas como la tos o los atragantamientos frecuentes, la dificultad o esfuerzo para tragar, los cambios en la voz después de comer o una prolongación excesiva de las comidas pueden indicar "la existencia de un trastorno que también debe ser valorado".

DE LA VALORACIÓN A LA REHABILITACIÓN: UN ABORDAJE INTEGRAL

Para estudiar estas alteraciones, la Unidad combinará la valoración médica foniátrica con la intervención logopédica, de manera que la foniatría permite valorar de forma global la función de la voz, la deglución y la motricidad orofacial, identificar las características de la alteración y establecer la orientación diagnóstica y terapéutica.

Por su parte, la logopedia desarrolla la intervención dirigida a recuperar o mejorar la función afectada, adaptando el tratamiento a las características y evolución de cada paciente. "La foniatría permite estudiar estas funciones de forma objetiva, no solo a partir de los síntomas que refiere el paciente", ha explicado la doctora Díaz, que ha añadido que, para completar esta valoración, la Unidad cuenta con diferentes herramientas diagnósticas, como el análisis acústico y biomecánico de la voz, la estroboscopia laríngea, la ecografía facial y de la deglución o la fibroendoscopia de la deglución.

A partir de esta valoración, la especialista en Foniatría del Hospital Marina López, ha indicado que la intervención logopédica se adaptará a las características y evolución de cada paciente. "En los trastornos de la deglución, la intervención logopédica se orienta a mejorar la seguridad y la eficacia al comer y beber, mientras que en los trastornos de la voz se trabaja para mejorar su calidad, resistencia y eficiencia", ha añadido.

Los programas terapéuticos pueden combinar ejercicio, terapia miofuncional y técnicas específicas de reeducación funcional y, cuando está indicado, incorporar herramientas como la electroestimulación neuromuscular, la terapia vibratoria orofacial o el vendaje neuromuscular. El objetivo de la nueva Unidad es ofrecer una atención especializada y coordinada que permita abordar estas alteraciones desde una perspectiva global, adaptando el diagnóstico y el tratamiento a las necesidades de cada paciente.

Para ello, la coordinación entre foniatría y logopedia, así como el resto de las especialidades en caso de necesidad, permitirá mantener la unidad entre la valoración, la intervención y el seguimiento durante todo el proceso asistencial, ajustando las actuaciones en función de la evolución y respuesta de cada persona.