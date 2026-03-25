Salud confirma una agresión verbal con insultos y amenazas a un médico en Los Palacios (Sevilla)

Archivo - Agresión a médico - ZHANNA DANILOVA/ COMCAS - Archivo

LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA (SEVILLA), 25 (EUROPA PRESS)

El Sindicato Médico de Sevilla (SMS) ha señalado de una agresión a un profesional sanitario en el centro de salud de San Isidro de Los Palacios y Villafranca (Sevilla). Fuentes de la Consejería de Salud han confirmado a Europa Press, que se registró una agresión verbal con insultos y amenazas al médico.

Según ha indicado la entidad en una nota, los hechos acontecieron en la consulta de urgencias de dicho centro sanitario, cuando una paciente solicitó que se le diera la baja por ansiedad debido a una problemática laboral.

El médico que le atendía le explicó que, siguiendo con la normativa vigente, no podía tramitar dicha baja pero que podría recetar algún medicamento para tratar la ansiedad. Ante esta situación, la paciente abandona el Centro de Salud y, al cabo del tiempo, vuelve con una familiar, quien amenaza y coacciona al profesional sanitario para que le tramite la baja laboral, al mismo tiempo que comienza a grabar al médico agredido sin el permiso del mismo.

Posteriormente, según el SMS, La paciente y su familiar señalan que no abandonarán la consulta hasta que la baja sea tramitada, por lo que el médico va en busca del personal de seguridad del Centro de Salud para que avise a la Guardia Civil. En ese momento, la familiar de la paciente comienza a perseguirlo con acoso y recriminaciones.

El médico agredido comienza a tener un ataque de ansiedad ante la situación y debe ser atendido debido a una subida de tensión, siendo un compañero sanitario quien rellenó el informe de urgencia.

A continuación, cursó el CATI a través de su directora y se encuentra a la espera de presentar denuncia a través de la asesoría del Sindicato Médico de Sevilla.

Desde el Sindicato Médico han condenado esta agresión y han pedido a la autoridades competentes que "tomen la capacidad de poder denunciar de oficio este y otros casos de agresiones a médicos; así como animamos a todos los profesionales sanitarios que sean objeto de una agresión a denunciar para no silenciar un problema evidente".

A la condena se ha unido la Consejería de Salud de la Junta que ha defendido que ha puesto a disposición el protocolo establecido para estos caso.