Salud dice que "no hay constancia" aún de que la muerte del bebé por listeriosis fuera por la carne 'La Mechá'

La Consejería de Salud y Familias ha señalado que "no hay constancia" por el momento de que la causa del fallecimiento del bebé de cinco días por listeriosis en febrero en Sevilla fuera la carne mechada 'La Mechá', que su madre había consumido en diciembre.

En rueda de prensa en Sevilla, el titular de Salud, Jesús Aguirre, ha apuntado que la listeria es endémica, "con una media de entre 50 y 60 casos anuales a nivel andaluz" y "una alta mortalidad". Además, ha indicado que en España se dan al año 300 casos de listeriosis invasiva.

También, tal y como anunció este jueves en sede parlamentaria, el consejero ha manifestado que "todas las cepas de este año, más las del año pasado se han mandado al Centro Nacional de Microbiología, dependiente del Instituto Carlos III, para saber si es o no la misma cepa".

No obstante, Aguirre ha querido dejar claro que en febrero "no había brote, que empezó la segunda quincena de julio", y, por tanto,

la carne mechada en mal estado no formaba parte de las encuestas epidemiológicas a pacientes.

La Asociación Facua-Consumidores en Acción ha alertado de que un bebé sietemesino falleció el pasado febrero en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla tras cinco días luchando por su vida como consecuencia de la listeriosis y que su madre había consumido en diciembre carne mechada 'La Mechá'.