San Juan (Sevilla) acoge su primera 'Ruta de la Tapa Aljarafe Empresas' con 22 bares y premios para participantes

SEVILLA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache (Sevilla) y la empresa 'Aunmetro:desevilla' han suscrito un convenio que permitirá la celebración de la primera Ruta de la Tapa de San Juan - Aljarafe Empresas. Contará con la participación de 22 bares y restaurantes, que presentan 39 tapas a concurso y habrá premios para participantes y consumidores.

Según ha informado el Consistorio en una nota de prensa, el evento se celebrará del 3 al 19 de octubre con el objetivo de "dinamizar la hostelería y el comercio local".

La organización ha preparado dos modalidades para el concurso de tapas, la tapa tradicional y la tapa de autor. Así, los asistentes prodrán probar "la cocina más auténtica y de las propuestas más creativas de la gastronomía local".

La Alcaldesa de San Juan, María Luisa Moya, ha aplaudido la puesta en marcha de esta iniciativa que "no es solo una cita gastronómica, es una oportunidad real para poner en valor el trabajo diario de nuestros bares y restaurantes, que forman parte esencial del tejido económico y social de San Juan".

Por su parte, el delegado de Comunicación, Francisco José Carrasco, ha defendido que desde la institución se apuesta por dicha "herramienta de promoción local, que permite a vecinos y visitantes redescubrir nuestra riqueza culinaria y la calidez del trato que caracteriza a nuestra hostelería. Es una manera de dar visibilidad a nuestros bares y restaurantes en el mismo San Juan pero también en el Aljarafe y área metropolitana".

El recorrido de la ruta podrá comenzar "en cualquiera de los locales participantes", donde los visitantes tendrán que recoger su 'tapaporte'. Cada vez que degusten una tapa, recibirán un sello, "requisito indispensable" para participar en los sorteos.

Se dispondrán cuatro categorías de tapaportes según el número de sellos: con más de 30 sellos; con 15 a 29 sellos; con 1 a 14 sellos. Todos los tapaportes entrarán en sorteo por cada categoría. "Cuantos más sellos, mejores premios", han señalado en la citada nota.

Los premios van "desde cenas menús de degustación para dos personas en la fundación Cruzcampo, hasta sesiones de spa, pasando por clases de defensa personal y Kung Fu, reportajes de fotos, tratamientos sanitarios, sesiones de peluquería, vales en supermercados, electrodomésticos y chacinas ibéricas, entre otros muchos premios que se irán desvelando progresivamente en la web de la Ruta de la tapa de San Juan". Además, han afirmado que todos los tapaportes no premiados participarán en otro sorteo.

Los bares y restaurantes también competirán por destacar con sus creaciones. Habrá seis premios en total: Dos premios para las mejores tapas tradicionales, otorgados por la Escuela de Hostelería Atenea; dos premios para las mejores tapas de autor, "también valoradas por expertos"; un premio a la tapa más popular, decidido por el voto directo de los participantes puntuados en los tapaportes y un premio especial para el local con más reseñas en Google durante los días de la ruta.

La entidad Aljarafe Empresas ha creado una página web con geolocalización, accesible desde el móvil escaneando un código QR que estará presente en cartelería, tapaportes y redes sociales. Así, cada usuario podrá "ubicar fácilmente los 22 locales, consultar las tapas y organizar su recorrido, poner reseñas en Google a los locales que participan y consultar cualquier incidencia en tiempo real".