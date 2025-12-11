San Juan (Sevilla) atiende a más de 70 familias en el punto de información para ayudas al alquiler de la Junta

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE - Archivo

SEVILLA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache (Sevilla) ha atendido a más de 70 familias en el punto de información para las ayudas al alquiler de la Junta de Andalucía. En este sentido, la delegación de Servicios Sociales tramitó un total de 59 solicitudes de estas ayudas para personas especialmente vulnerables y asesoró a otras 20 en un punto de información específico que ha permanecido abierto durante todo el plazo de la convocatoria.

El objetivo de este punto de información ha sido acompañar y facilitar todo el proceso a quienes cumplan los requisitos, "teniendo en cuenta que en esta convocatoria las ayudas se conceden por orden de llegada y hasta agotar presupuesto, por lo que la rapidez en la tramitación resulta fundamental", confirma la delegada de Servicios Sociales, Loli Amaya, en una nota de prensa.

La convocatoria contempla una cuantía máxima de 6.000 euros por solicitante, con un límite de 500 euros mensuales, incluyendo gastos de comunidad. En situaciones excepcionales, la ayuda puede alcanzar hasta 900 euros al mes. En el caso de la provincia de Sevilla, la Junta de Andalucía ha asignado un presupuesto total de 3.785.940 euros.

Las personas especialmente vulnerables que pueden solicitar son: víctimas de violencia de género, víctimas de trata con fines de explotación sexual, víctimas de violencia sexual, personas objeto de desahucio, personas sin hoja y personas con otras circunstancias de especial vulnerabilidad con informe previo de Servicios Sociales.