San Nicolás del Puerto (Sevilla) acoge la XI edición de su festival de cine fantástico y de terror

Presentación del Festival de Cortos 'La Vieja Encina', dedicado al cine fantástico y de terror, en la Casa de la Provincia. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans; el alcalde San Nicolás del Puerto (Sevilla), Juan Carlos Navarro, y el teniente de alcalde y concejal de Turismo, Justo Zahinos, han celebrado un encuentro con motivo del inicio este jueves del Festival de Cortos de Terror y Fantástico 'La Vieja Encina', que cumple este año su undécimo aniversario.

El certamen, que se desarrollará hasta el sábado, reunirá en la Casa de la Cultura del municipio una "cuidada selección" de cortometrajes de terror, fantástico y animación, así como secciones especiales dedicadas a la Sierra Morena sevillana, informa la Diputación en una nota de prensa.

Durante tres jornadas, público y creadores compartirán un espacio en el que la imaginación, la creatividad y la emoción serán protagonistas. El festival repartirá más de 3.350 euros en premios, con galardones al mejor cortometraje, segundo premio, mejor corto andaluz, mejor corto de animación, premio del público y distinciones específicas para obras vinculadas a la Sierra Morena.

La programación incluye, además de las proyecciones, actividades complementarias como clases magistrales impartidas por el cineasta Pablo Otero en Constantina y Cazalla de la Sierra, encuentros con el público moderados por Álvaro Martín, y conciertos que llenarán de música las noches del festival.

La gala de clausura, prevista para el sábado 4 de octubre, estará conducida por la actriz Lucía Hoyos y contará con actuaciones musicales en directo.

Con esta iniciativa, San Nicolás del Puerto reafirma su compromiso con la cultura, la creación audiovisual y el fomento del talento emergente, consolidando al Festival 'La Vieja Encina' como una cita ineludible en el panorama nacional e internacional del cine fantástico y de terror.