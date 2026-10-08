El Santísimo Cristo de la Exaltación presidirá el Vía Crucis de las Hermandades de Sevilla en 2027

Santísimo Cristo de la Exaltación - CONSEJO DE HERMANDADES Y COFRADÍAS DE SEVILLA

SEVILLA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Santísimo Cristo de la Exaltación será la imagen que presida el Vía Crucis organizado por el Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla en la tarde del primer lunes de la cuaresma de 2027, que tendrá lugar el próximo 15 de febrero en la Santa Iglesia Catedral.

Así lo ha elegido este jueves, 8 de octubre, la Sección de Penitencia del Consejo General de Hermandades y Cofradías de la ciudad de Sevilla, tras el conocimiento de la Junta Superior.

La talla del Santísimo Cristo de la Exaltación es una obra de "magnífica ejecución" realizada en madera de Cedrella y policromada al óleo en la segunda mitad del siglo XVII.

La Sagrada Imagen está atribuida al círculo de Pedro Roldán, según algunos autores al mismo escultor, ya que no se incluye en el contrato de ejecución del paso que Luis Antonio de los Arcos y Cristóbal de Guadix firmaran el 13 de junio de 1678.