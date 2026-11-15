De los Santos (Adelante) asegura que "ni el PP ni el PSOE han metido mano de verdad al problema de la especulación"

El candidato de Adelante Andalucía por Sevilla al Congreso de los Diputados, Luis de los Santos, y la diputada de Adelante Andalucía Begoña Iza. - ADELANTE ANDALUCÍA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 15 (EUROPA PRESS)

El candidato de Adelante Andalucía por Sevilla al Congreso de los Diputados, Luis de los Santos, ha visitado Alcalá de Guadaíra (Sevilla), donde ha centrado su atención en el problema de la vivienda y las dificultades que encuentran los andaluces al acceder a un hogar "digno y asequible".

"La vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la gente trabajadora. Ni el PP ni el PSOE han metido mano de verdad al problema de la especulación. No podemos permitir que tener una casa dependa de cuánto dinero tengas en el banco o de la ayuda de tu familia", ha señalado De Los Santos, tal y como ha concretado el Consistorio hispalense en una nota.

Frente al solar vacío de la Avenida Santa Lucía, donde iban destinadas más de cien viviendas de VPO nunca construidas, ha estado acompañado por la diputada de Adelante Andalucía Begoña Iza, con quien ha compartido la preocupación de la formación por la situación que atraviesan muchas familias y jóvenes trabajadores ante el encarecimiento de la vivienda y las dificultades para emanciparse.

"Necesitamos políticas valientes que pongan límites a la especulación y garanticen que la juventud pueda desarrollar su proyecto de vida en nuestra tierra, en nuestros pueblos y ciudades sin verse obligada a marcharse por no poder pagar un alquiler", ha defendido Iza.

Durante la visita, De los Santos e Iza han subrayado la necesidad de situar el derecho a la vivienda en el centro de la agenda política, reclamando respuestas que permitan garantizar que tener un hogar "no sea un privilegio, sino un derecho efectivo para toda la población".

Por su parte, la diputada ha reivindicado que "desde Adelante Andalucía vamos a seguir defendiendo el derecho a la vivienda frente a quienes convierten una necesidad básica en una oportunidad para enriquecerse. Andalucía necesita soluciones y compromisos, no promesas vacías. Ya está bien de tomarnos por tontos".

La visita se ha enmarcado en la campaña electoral de la formación andalucista, que reivindica el lema 'Coraje y esperanza', una apuesta por afrontar los problemas cotidianos de la ciudadanía "con valentía, compromiso y la esperanza de construir una Andalucía con más derechos y oportunidades". Con esta visita a Alcalá de Guadaíra, Adelante Andalucía "continúa acercando sus propuestas a los municipios sevillanos y defendiendo una política centrada en las necesidades reales de la gente".