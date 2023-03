Sanz asegura que "al alcalde de Sevilla se le debería caer la cara de vergüenza" por la situación de la Policía Local

El candidato del PP promete convocar 150 plazas en un año en caso de formar gobierno tras las elecciones del próximo 28 de mayo



SEVILLA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha manifestado este martes que "al alcalde se le debería caer la cara de vergüenza por las condiciones en las que trabaja la Policía Local" y ha anunciado que convocará 150 plazas en un año en caso de formar gobierno tras las elecciones del próximo 28 de mayo. Sanz ha hecho esta promesa con motivo de su visita, junto a miembros del sindicato CSIF, las instalaciones de la Policía Local del Distrito Macarena que "presentan muchas carencias y necesidades" al estar "abandonadas por el gobierno municipal del PSOE".

Sanz ha detallado en una nota de prensa que "no se cumplen las mínimas normas de habitabilidad y salubridad en las instalaciones, ya que las dimensiones son insuficientes en relación a la ratio de trabajadores por turno, hay humedades y muchas más deficiencias". A esto ha añadido que "las zonas comunes no tienen ventilación ni extracción al exterior, no existe mantenimiento ni limpieza de los aparatos de aire acondicionado, no se revisan los extintores, los vestuarios y baños son insuficientes en relación al número de policías, así como las taquillas estrechas".

Por otro lado, ha sostenido que existe "riesgo de incendios en el cableado de ordenadores e impresoras, en la sala de los cuadros eléctricos, usada también como almacén, y sólo hay un único ordenador disponible para todos los policías". Ha indicado, igualmente, que también es "muy preocupante la situación de desprotección que se observa en el exterior, ya que no es de recibo que estas dependencias policiales se encuentren totalmente desprotegidas, sin cerramiento perimetral de ningún tipo".

La comisaría presenta, ha abundado, dos puertas de entrada "sin ninguna medida especial de seguridad, como puertas blindadas, de madera reforzada o con cerraduras de seguridad, desde la calle a las citadas dependencias". Además, los vehículos oficiales y particulares de los policías locales se encuentran estacionados en la misma puerta de las dependencias, "sin que dispongan de cerramiento ni vallas de protección y sin cámaras de videovigilancia".

Del mismo modo, el candidato del PP a la Alcaldía ha señalado que "sólo" hay operativos 44 agentes cuando la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) recoge 103. "Esto es un ejemplo más de dejadez y abandono, ya que el gobierno municipal del PSOE no ha hecho nada en estos ocho años por solucionar esta situación". Ha añadido que "el alcalde no está a la altura de la gran calidad de los agentes de la Policía Local de Sevilla, que trabajan en unas condiciones indignas y en unas instalaciones que no se corresponden al siglo XXI".

Al hilo de ello, el candidato del PP a la Alcaldía ha detallado que "esta situación tiene los días contados porque la seguridad es una de mis prioridades y voy a exigir al gobierno de la nación los, al menos, 400 policías nacionales que faltan en Sevilla, y convocaré las plazas de policías locales que están sin cubrir". Ha anunciado que "les garantizo que en el primer año de mandato sacaré 150 plazas de Policía Local. El gobierno del PSOE ha podido sacar más plazas en estos ocho años y no lo ha hecho".

En este sentido, ha explicado que "todos los distritos policiales mejorarán en sus instalaciones policiales, actuando de forma prioritaria en las que están en peor estado como Macarena o Casco Antiguo, entre otros". Para ello, "llevaré a cabo un plan director de actuación y modernización de las instalaciones de la Policía Local. Voy a adecentar y modernizar todas las comisarías y distritos policiales para que sean dignos de los ciudadanos y de sus agentes, porque es imposible que la Policía Local pueda hacer un buen trabajo si no tiene los medios suficientes".

José Luis Sanz ha concluido que "la Policía Local que es de primera división no puede tener un delegado de seguridad y un jefe de segunda división y unas instalaciones y medios de tercera división. Voy a ser el alcalde que consiga que la Policía esté bien dirigida, que cuenten con los medios técnicos que necesitan y para conseguir que Sevilla sea una ciudad mucho más segura".