Sanz asegura que todo establecimiento podrá pedir veladores en Plaza Nueva: "Si les interesa, bien y si no, pues nada"

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz durante la rueda de prensa sobre los asuntos de actualidad relacionados con las obras de renovación de la Plaza Nueva y la evolución de los trabajos. - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha asegurado que cualquier establecimiento podrá pedir licencia de veladores en la Plaza Nueva, una vez finalice su rehabilitación, prevista para antes de la Semana Santa, y ha defendido que aquellos que resulten adjudicados costearán la instalación de unas pérgolas unificadas que impondrá el Ayuntamiento. "Si les interesa, bien, y si no, pues nada", ha añadido.

Según ha detallado el Consistorio en un mensaje a los medios, la administración ha destinado más de 11 millones de euros de inversión para la primera gran intervención en la Plaza Nueva y su entorno, de manera que 4,5 millones euros se han destinado a la Plaza y más de 6 millones euro en obras ejecutadas en el entorno.

Las calles intervenidas en el Casco Histórico han sido las calles Zaragoza, Méndez Núñez, Cuesta del Rosario, Albareda, la fachada del Ayuntamiento y soterramiento del tendido eléctrico, Avenida de la Constitución, Teodosio, Dueña, Santa Ángela de la Cruz, San Juan de la Palma, San Leandro, Castillo Lastrucci, La Campana, Martín Villa, Laraña, Imagen, Aponte, Santa Vicenta María, Trajano, Jesús de las Tres Caídas, Augusto y Plasencia.

Asimismo, la actuación va a permitir recuperar la fisonomía con la que fue concebida la plaza, tanto desde un punto de vista estético como patrimonial, tras las alteraciones que ha sufrido en las últimas décadas, por lo que el espacio volverá a tener la dimensión previa a la obra del tranvía (de 88x48,07 m a 105,70x59,45 m), manteniendo la estatua ecuestre de San Fernando como elemento central y se renovará el pavimento con mismo material, tonalidad y formato.

En cuanto arbolado, se trasplantarán cuatro palmeras y se plantarán 11 plataneros y 4 naranjos nuevos, además de que se eliminarán los setos de mirto incompletos.

REDES DE SANEAMIENTO Y MOBILIARIO

Por otro lado, se renovarán las redes saneamiento y abastecimiento; se actualizarán conductores y cuadros eléctricos del alumbrado; se instalará una nueva iluminación artística para la fachada de la Casa consistorial y la escultura ecuestre.

El mobiliario tendrá un estilo unificado, de manera que la Plaza Nueva albergará bancos de fundición gris forja, bancos dobles para la zona ampliada, dos fuentes de agua potable accesibles, dos pérgolas en fase posterior en los extremos norte y este.

En este sentido, el primer edil ha aprovechado la "unificación de los estilos", para cuestionar el estado de los veladores de La Magdalena o San Francisco. Una vez finalicen las obras, se hará un plan especial de ordenación de veladores que definirá los espacios que se destinarían a veladores.

Una vez terminen las obras, Sanz ha asegurado que tendrán que estudiar la zona donde ubicar estos espacios, además de los expedientes que lleguen. "Le diremos a los establecimientos cuáles son los espacios disponibles para veladores y todo se estudiará cuando lleguen las solicitudes", ha afirmado. Los mismos, tendrán que ajustarse luego a las condiciones y determinaciones de ese plan en cuanto a condiciones estéticas y de mobiliario.

En esta línea, el gerente de Urbanismo, Fernando Vázquez, ha explicado durante una atención a medios que se han previsto tres espacios para ello: frente al Hotel Inglaterra, en la esquina con Méndez Núñez y en el lateral que da a la calle Jaén