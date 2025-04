Sanz cifra en 500 millones el impacto de la Semana Santa de Sevilla e invita a hacer "reflexiones profundas"

SEVILLA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha realizado un balance "muy positivo" del dispositivo especial de seguridad para la Semana Santa 2025 del que ha invitado a realizar "una reflexión profunda para abrir un debate entre todos los protagonistas de la Semana Grande para abordar varias cuestiones". Así, el edil ha destacado un funcionamiento "casi perfecto de todos los servicios municipales" con la presencia de más de 4.000 profesionales que han velado por su buen desarrollo.

De este modo, Sanz ha declarado durante una rueda de prensa de balance de la última semana, que las vallas para aforar calles con más tránsito "no me gustan" pero "no se van a cuestionar las medidas de seguridad competencias de la Policía Nacional". Tras ello, ha invitado a abrir "un debate para abordar y perfeccionar diversas cuestiones", en un contexto en el que "el impacto económico en la ciudad ha sido de en torno a 500 millones de euros" y en el que los hoteles "se encontraban superando el 80% de su capacidad" con un "turista nacional" que "no es el que más problemas puede crear".

En este sentido, también ha resaltado "el buen funcionamiento del sector hostelero" y "el altísimo nivel de cumplimiento de las normas" con la ampliación del horario de los bares, la eliminación de la prohibición de bebidas alcohólicas y el respeto de las normas, "con tan solo el 0,5% de las infracciones".

Así, el alcalde ha puntualizado que fue el Miércoles Santo el día de mayor afluencia en la capital hispalense, en un dispositivo en el que se han realizado más de 25 intervenciones con acta de denuncia por venta ilegal ambulante con cerca de 400 sillitas intervenidas, fundamentalmente durante la Madrugá y el miércoles. Desde el Centro de Control de Policía Local se han gestionado un total de 3569 incidencias, 2610 (73,13%) han sido actuaciones en los barrios y 335 (9,39%) demandas relacionadas con la Semana Santa.

Por otro lado, el refuerzo del transporte público permitió más de 2,5 millones de viajeros durante la Semana Santa. Concretamente 2.511.643 viajeros, un 22,9% más que en 2024 y un 17,8% más que en 2023. Este año se ha programado un incremento de oferta del 2% respecto del año pasado, que se eleva al 3% el Domingo de Ramos. Se han transportado 2.511.643 viajeros, un 22,9% más que en 2024 y un 17,8% más que en 2023. La línea de mayor demanda ha sido la 2 con 226.798 viajeros y un incremento de 19,7%, seguida por la 3 con 161.938 viajeros y un 33% más que el año pasado. La que más ha incrementado su demanda ha sido el Metrocentro, que con 114.450 viajeros transportados crece un 33,7%.

REFUERZO DE LA LIMPIEZA

Durante la Semana Santa se han recogido un total 944.176 kilos de residuos, lo que supone un 10% más que en 2024, y un dispositivo de limpieza "sin precedentes" formado por 811 personas y 299 vehículos. De este modo, el alcalde ha valorado "el esfuerzo que se ha hecho Lipasam tras el paso de las hermandades, al rato todo estaba como si no hubiesen pasado miles de nazarenos y hubiesen estado en la calle ciento de miles de personas".

Además, en Carrera Oficial se han repartido 69.000 bolsas para depositar residuos y 73.300 pipeleras. Por parte del área de inspección se han llevado a cabo 7.332 intervenciones por incumplimiento de la Ordenanza de Limpieza.

En lo que respecta a la limpieza de cera, durante la Semana Santa se ha procedido diariamente a la limpieza de cera de las zonas afectadas de los itinerarios de las procesiones. Este año se ha incrementado los equipos de tres a siete, es decir un 133%. Además, por parte de Emasesa se han instalado 32 puntos de reparto de agua con 50.650 vasos de agua repartidos.

INCIDENCIAS EN LA VÍA PÚBLICA

El Centro de Coordinación Operativa ha registrado 84 incidencias con 246 inspecciones para su resolución con 129 establecimientos con ocupación de vía pública inspeccionados, 69 establecimientos que han realizado un reajuste voluntario de los elementos para adecuarse a su licencia, 23 establecimientos en los que se ha realizado la retirada subsidiaria de elementos sin licencia y 332 elementos retirados de la vía pública en las actuaciones subsidiarias entre mesas, sillas, carteles, parasoles y otros elementos.

Además, 206 es el total de actuaciones en locales en los que se ha actuado con motivo de los recorridos de Semana Santa para plegado de toldos, apagado de luces o rótulos. Fueron once los establecimientos que solicitaron ampliar su horario durante la Madrugá. Por la Policía Local se han realizado tres precintos --dos establecimientos de hostelería y uno de venta de alimentos-- que fueron desprecintados tras las correspondientes inspecciones antes de dicha fecha.

Finalmente, se llevó a cabo 20 suspensiones de actividades, fundamentalmente por servicio de bebidas en la vía pública fuera de las zonas autorizadas y contravención de las normas aprobadas sobre venta de bebidas. También, 146 actuaciones de medición de altura de redes aéreas existentes de distintos servicios en los recorridos de las cofradías para verificar si podían ser un obstáculo durante el paso de las mismas, 37 actuaciones de apagados de la red de alumbrado público en calles y plazas durante el paso de las cofradías con el correspondiente equipo operativo para control por cada apagado. También se han mencionado el incremento de la inspección y control de las 34 fuentes ornamentales situadas en los recorridos de las cofradías, eliminando residuos de las mismas.