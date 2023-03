Sanz critica al alcalde de Sevilla por "no reclamar nada para la ciudad" a la ministra de Transportes

SEVILLA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha lamentado este lunes la "enésima oportunidad perdida" del alcalde, el socialista Antonio Muñoz, "que sólo se hace fotos con la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, sin reclamarle nada para la ciudad".

Así lo ha expresado el alcaldable popular, en una nota de prensa, con ocasión de la ministra a Sevilla. "El alcalde consiente que se vaya sin arrancarle ningún compromiso para el avance de nuestra ciudad. Se han limitado a mucha palabrería. Fotos, pero cero realidades".

"Es lamentable que por culpa del PSOE se siga dando vueltas al cierre de la SE-40 y que Sevilla siga siendo la gran olvidada de los gobiernos socialistas", ha destacado Sanz, al tiempo que ha añadido que "ya está bien de marear la perdiz: no podemos olvidar que hace 20 años se decidió que el tramo de la SE-40 hacia el Guadalquivir sería a través de un túnel y se estimó así para evitar el daño medioambiental que podía causar en el Coto de Doñana, para no afectar a una base histórica como el Copero o para no condicionar la entrada a una de las principales industrias de la ciudad, como es el Puerto de Sevilla. Está bien de seguir perdiendo el tiempo".

Del mismo modo, el candidato del PP a la Alcaldía ha señalado que es una

"falta respeto" para los sevillanos que la ministra "diga que no pedirá perdón por la tuneladora, cuando Sevilla ha perdido más de 130 millones de euros, pero lo más lamentable de todo es que el alcalde de la ciudad calle y otorgue".

El candidato popular ha indicado que la ministra "no se ha comprometido en nada con Sevilla, al contrario se ha dedicado a criticar a la Junta de Andalucía por el estudio de la conexión Aeropuerto-Santa Justa, encima que es el gobierno de Moreno quién está desbloqueando las infraestructuras pendientes en la ciudad tras décadas de desprecio socialista".

"Los sevillanos no se merecen estos agravios de los gobiernos socialistas.

Sevilla no merece un alcalde sumiso que se pliega a los intereses de su partido y que mira para otro lado", ha concluido Sanz.