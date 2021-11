Sanz (PP) contrapone el "deterioro" de la marca 'Sevilla' con el "gran impulso" que darán los presupuestos de Junta

Afirma que Espadas "lleva mucho más tiempo del que se piensa con la cabeza fuera de Sevilla, no solo unos meses"

El candidato del PP a la Alcaldía del Ayuntamiento de Sevilla, José Luis Sanz, ha considerado que la marca 'Sevilla' ha sufrido "un gran deterioro y es necesario potenciarla haciendo que la capital funcione y liderando un proyecto de ciudad", una situación que ha contrapuesto a unos presupuestos de la Junta de Andalucía que considera que supondrán "un gran impulso" para afrontar la transformación de Sevilla, con el Hospital Militar, la Línea 3 del metro y la Ciudad de la Justicia.

"En la política andaluza no existen los milagros, existe la revolución de las promesas cumplidas y los proyectos desbloqueados de Juanma Moreno", ha dicho Sanz, que ha presentado este jueves en los 'Encuentros SER' al consejero de Hacienda, Juan Bravo, ante la exposición del proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2022.

En este marco, Sanz ha recalcado que los presupuestos de la Junta en Sevilla capital son "también una herramienta clave para potenciar esta marca 'Sevilla' y terminar con su desgaste". "Van a suponer un gran impulso para afrontar la recuperación y la transformación de la ciudad", señala, apuntando al "paradigmático" caso del Hospital Militar. "Nos decían que era imposible integrarlo en el sistema sanitario andaluz, pero el Gobierno de Juanma Moreno ha demostrado que no era una cuestión de dinero ni de trabas burocráticas. Lo único que hacía falta era voluntad para hacerlo", ha sentenciado.

Igualmente, menciona el metro como "una de las grandes infraestructuras de movilidad que Sevilla lleva muchos años reclamando". "La línea 3 va a comenzar a ser una realidad, pues por primera vez hay una partida específica y real para el comienzo de la obra y el proyecto de esta línea, que cruza Sevilla de Norte a Sur", manifiesta. También apunta a la Ciudad de la Justicia, "otro de los proyectos enquistados de la ciudad" en el que, "gracias a la hoja de ruta financiera de Bravo, se invertirán 650.000 euros para empezar a hacerla realidad".

Para Sanz, "en solo tres años, la Junta se ha dedicado a desbloquear proyectos y a poner en valor espacios semiabandonados, como el estadio de la Cartuja, que hoy día se ha convertido en talismán para la selección española, y nos ofrece unas posibilidades enormes para ser un referente en deporte, ocio y cultura". "Si los sevillanos me dan su confianza para ser alcalde, el estadio de la Cartuja será, gracias a la apuesta de la Junta de Andalucía, uno de los epicentros de toda España para la celebración de grandes eventos", afirma, recordando que "en los últimos 14 años me he dedicado a crear la marca 'Tomares' construyendo proyectos interesantes para el ciudadano, los trabajadores, las empresas y los inversores".

Considera que esto mismo está pasando en Andalucía desde que Moreno es presidente y Bravo elabora unos presupuestos que "se han convertido en el manual de identidad corporativa de la nueva marca 'Andalucía'". "A pesar de que apenas han tenido tres años para desarrollarla, ya está dando sus frutos con un aumento poblacional y con las numerosas multinacionales innovadoras y tecnológicas que han elegido Sevilla, Málaga o Granada para establecerse en los últimos años, como Google, Vodafone o TDK", manifiesta.

Sin embargo, insiste en que "la marca 'Sevilla' ha sufrido un gran deterioro en el último lustro y se debe potenciar entre todas las administraciones para situar a la capital de Andalucía donde se merece". "Para ello hay que hacer que la ciudad funcione y liderar un proyecto de ciudad", apostilla.

Insiste en que Bravo ha sacado adelante tres presupuestos autonómicos (2019, 2020 y 2021) y "ahora se encuentra presentando a la sociedad y negociando en el Parlamento los del año que viene". "Porque la intención del gobierno, a pesar de las excusas que quieran buscar, es seguir ofreciendo a todos los grupos consensuar el proyecto. Son los presupuestos de la transformación, imposibles de no asumir por cualquier formación política que busque el interés general de los andaluces", añade.

El popular asevera que en 2022 se tendrá "más sanidad, más educación, más dependencia, más empleo y más Europa, pasando Andalucía de ser un infierno fiscal a entrar en el top cinco de los territorios fiscalmente más competitivos de España". "Algunos lo llaman el milagro de Moreno en Andalucía, pero yo no creo en los milagros, sino en la capacidad, la entrega y la ilusión que le pone a su trabajo y a sus retos diarios el presidente de la Junta de Andalucía. No, no lo llamo milagro, lo llamo revolución de las promesas cumplidas, de los proyectos desbloqueados y de apostar por todo el potencial que atesoran los andaluces", concluye.

"UN ALCALDE 24 HORAS"

Preguntado por la situación del alcalde de Sevilla y secretario general de PSOE-A, Juan Espadas, Sanz incide en que el regidor hispalense "lleva mucho más tiempo de lo que pensamos con la cabeza fuera de Sevilla, no solo unos meses".

"En la calle la sensación de abandono, dejadez y desidia que se percibe en cualquier rincón de la ciudad, indican que lleva mucho tiempo con la cabeza fuera. Sevilla no tiene alcalde", advierte.

Por ello, ha manifestado que le es "irrelevante" quien sustituya a Espadas, "lo que sí le pediría al PSOE es que, una vez que tome la decisión Espadas y aunque sea un alcalde interino, el que se quede le dedique las 24 horas a la ciudad".