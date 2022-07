Sanz (PP) pide retirar una "campaña stop bulos" de Lipasam que califica de "insulto a los sevillanos"

SEVILLA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha pedido este viernes al alcalde socialista Muñoz la retirada de la "campaña de Lipasam 'stop bulos' por ser un insulto a los sevillanos que denuncian la suciedad", al tiempo que ha exigido al primer edil que "depure responsabilidades sobre el autor o autora de la campaña 'stop bulos Lipasam".

El cabeza de cartel de los 'populares' ha manifestado en una nota de prensa que "decir que la suciedad es un bulo es una ofensa a los sevillanos que están denunciando y mostrando la realidad de las calles día a día a través de las redes sociales". Asimismo, ha añadido que "es una vergüenza, una falta de respeto y una tomadura de pelo hacia los sevillanos".

Sanz ha destacado que "el autor o autora de la campaña parece que no se ha paseado mucho por las calles para comprobar la mugre que hay en el suelo, manchas no de días sino de meses, o ver que hay papeleras que no se recogen diariamente". Ha reiterado que "la suciedad que hay no es un engaño ni un bulo, es una realidad, por lo que esta campaña deber ser retirada".

Al hilo de ello, el candidato del PP a la Alcaldía ha señalado que "lo que tiene que hacer el alcalde es contar con los magníficos profesionales que hay en Lipasam, una empresa sumida en el caos y que va a la deriva, gestionar los recursos con eficacia y eficiencia y limpiar las calles". Ha explicado que "en lugar de gastar el dinero en campañas de publicidad, lo que debe es incrementar los recursos".

"No hacen falta más pruebas pilotos, campañas de publicidad, crear áreas de limpieza, que estamos viendo que tampoco están funcionando. Lo que hay es que limpiar, ya que la realidad es que las calles de la ciudad, sean del distrito que sean, están sucias", ha manifestado Sanz.

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla ha recalcado que "no hace falta mostrar diariamente en redes sociales las calles que se limpian que, por cierto, Sevilla tiene casi 4.500 calles y, según las estadísticas que anunciaron el 20 de junio, solo se habían baldeado 384. Lo que hay que hacer es atender las peticiones vecinales con mayor diligencia y, sobre todo, limpiar las calles diariamente".

Por otro lado, el candidato del PP a la Alcaldía ha valorado los cambios que el alcalde socialista Muñoz ha llevado a cabo en el Ayuntamiento tras la marcha de cargos al Parlamento, ha manifestado que "no es necesario tantos cargos directivos, lo que urge es un cambio en la gestión y un impulso político, que, a día de hoy, no hay en el Ayuntamiento". Del mismo modo, ha indicado que "en lugar de crear esas plazas o cargos directivos, podría preocuparse en realizar, por ejemplo, refuerzos en Lipasam, para combatir la suciedad en las calles".