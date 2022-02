Sanz (PP) plantea un parque fluvial para el Servicio de Bomberos de Sevilla e incrementar su plantilla

SEVILLA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, se ha reunido este lunes con el sindicato de Bomberos y ha manifestado que "cuando sea alcalde, modernizará este área, incrementará el número de efectivos y construirá un parque fluvial" para prestar en la ciudad "un mejor servicio".

Así, en un comunicado, Sanz ha criticado la "dejadez" a la que el Gobierno municipal tiene sometido al servicio de bomberos, donde desde 2015 "viene reduciéndose el número de efectivos, no se cubren las jefaturas de secciones, no hay las ambulancias necesarias y los bomberos no cuentan con los medios y recursos para realizar un buen servicio, fruto de la falta planificación y previsión del Gobierno municipal".

El candidato popular ha explicado que en el Servicio de Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Sevilla (Speis) "hacen falta, al menos, 123 efectivos más".

"Mientras en 2015, con el gobierno del PP, había 472 plazas de bomberos ocupadas, en 2022 solo hay 400. Desde 2015, año tras año, ha ido disminuyendo el número de plazas ocupadas (2016, 466; 2017, 457; 2018, 447; 2020, 404; 2021, 393) "y no se han cubierto las plazas vacantes, habiendo en la actualidad un déficit de 123 plazas vacantes".

Por ello, el candidato del PP a la Alcaldía ha señalado que "se irán cubriendo las plazas de bomberos necesarias para prestar en la ciudad un servicio de calidad". Sanz ha indicado que, actualmente, hay 72 bomberos menos que en 2015 y hay que tener en cuenta las jubilaciones que se irán produciendo en próximos años, por lo que urge que se cubran todas las plazas vacantes, para ello hay que gestionar con planificación y previsión.

Por otro lado, Sanz ha criticado el abandono de la Sección Sanitaria del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento por parte del Gobierno municipal, "a pesar del incuestionable valor que para la ciudadanía supone la atención que los profesionales que componen esta sección demuestran a diario".

Sanz ha detallado que la ambulancia del Speis, dotada para la intervención en situaciones de altísimo riesgo para los profesionales y la ciudadanía, es el vehículo que más actuaciones desempeña dentro dado que participa de los cuatro parques existentes en la ciudad. "Son ya casi dos años los que llevan sin dirección operativa cualificada, causa de ello es que la única ambulancia operativa lleve dos años sin recibir la dotación de medicación que precisa, hecho que hace casi imposible el desempeño de sus funciones, con el consiguiente riesgo para la población a asistir".

"Hay que recordar que la calificación de la ambulancia del Speis exige la dotación de una determinada medicación para este tipo de vehículos", ha añadido. Además, otra de las cuestiones graves que derivan de la falta de dirección de esta sección sanitaria es la inoperatividad de la segunda ambulancia con la que cuenta el Speis "debido a una cuestión meramente administrativa".

Este vehículo supuso una inversión para las arcas municipales de más de 200.000 euros. Ello implica que "en caso de avería o revisión de la única ambulancia disponible, el Speis se quede sin este recurso, el único en la ciudad con profesionales capacitados para intervenir in situ en situaciones de alto riesgo, algo que nos parece realmente inconcebible", ha manifestado Sanz.

PARQUE FLUVIAL

Sanz ha resaltado que "construiremos un parque fluvial", con una ubicación por determinar, "pero será con salida al río. Nuestro objetivo es que haya un Speis moderno, que atienda a todos los sevillanos, bajo la premisa de que el tiempo de respuesta sea prácticamente el mismo para toda la ciudad".

Sanz ha concluido que "actualmente el servicio de bomberos funciona por inercia y, sobre todo, por la profesionalidad de sus integrantes. Estamos hablando de un servicio prioritario, por ello, cuando sea alcalde me encargaré personalmente de que los bomberos cuenten con todos los medios y recursos necesarios para que dejen de trabajar en condiciones precarias".