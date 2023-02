Sanz replica a Muñoz: "Los únicos trofeos que ha ganado Sevilla son los que ha gestionado Juanma Moreno"

SEVILLA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, tras las declaraciones del alcalde del PSOE en las que éste ha augurado que la ciudad sufrirá "un parón" si tras las elecciones municipales el PP se hace con el gobierno local y planteando que "cuando un equipo va bien y gana trofeos, por qué cambiar de entrenador", ha manifestado que "los únicos trofeos que ha ganado Sevilla son los que ha gestionado Juanma Moreno".

Sanz ha resaltado en una nota de prensa que "el PP sí puede hablar de trofeos, ya que gracias al PP la ciudad avanza y, en poco tiempo, se ha logrado desbloquear el Metro, la Ciudad de la Justicia y se ha puesto en marcha el Hospital Militar, entre otras grandes infraestructuras vitales". Y ha añadido que "todo esto es gracias a Juanma Moreno, gracias al PP tras décadas de abandono y agravios del PSOE".

"Muñoz no está capacitado para hablar de transformación de la ciudad y decir que la ciudad está lanzada cuando no es capaz de reivindicar a Pedro Sánchez lo que le corresponde a Sevilla, cuando no se atreve a levantar la voz al presidente de su partido, cuando los barrios están más degradados que nunca, cuando Sevilla no funciona", ha resaltado José Luis Sanz.

El candidato 'popular' ha indicado que "el alcalde del PSOE no puede hablar de triunfos en Sevilla cuando la ciudad está peor que hace ocho años, cuando los servicios básicos no funcionan, cuando los grandes proyectos de la ciudad como el Mercado de la Puerta de la Carne, San Hermenegildo, la Fábrica de Artillería y las Naves de Renfe, entre otros, están paralizados, cuando no se ha entregado aún ni una sola vivienda de Emvisesa o cuando se han rechazado más de cinco millones de fondos destinados a los barrios de actuación preferente, entre otros ejemplos".

Ha añadido que "frente a esta parálisis, el PP es quien está impulsando y transformando la ciudad desempolvando proyectos que el PSOE ha tenido décadas en un cajón como, por ejemplo, el Metro". Sanz ha resaltado que "la ciudad lleva paralizada ocho años por la incapacidad de Espadas. Sevilla está cansada de anuncios humo, de incumplimientos y de que no se la tome en serio". Ha reiterado que "Muñoz no se atreve a mirar al suelo. La suciedad, la dejadez y el abandono inundan todos los barrios de Sevilla mientras el alcalde lo único que hace es hacerse fotos y vender humo".

Del mismo modo, el candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla ha manifestado que "Muñoz es el hombre de Pedro Sánchez en Sevilla, el alcalde está dispuesto a gobernar con los autores de la Ley del solo sí es sí porque es el gran palmero del PSOE y de su presidente". En este punto, ha enfatizado que "los sevillanos aún estamos esperando saber la opinión del alcalde sobre el delito de malversación, la sedición, la ruptura del Estado de Derecho que su jefe de partido está acometiendo, pero no se atreve porque con tal de ser alcalde es fiel y sumiso a Pedro Sánchez".

Sanz ha concluido que "la frivolidad de Muñoz no tiene límites, no puede hablar de trofeos cuando tenemos a seis de los barrios más pobres de España o cuando somos la segunda ciudad en la que más crece la criminalidad". Ha añadido que "Sevilla necesita un alcalde que tenga los cinco sentidos en la ciudad, que ponga los intereses de Sevilla por encima de los del partido, un alcalde que devuelva a Sevilla lo que le corresponde. En definitiva, un alcalde que transforme la ciudad y que haga que Sevilla funcione".