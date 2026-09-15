Sanz señala que el fallecido de Tomares (Sevilla) con Fiebre del Nilo presentaba "patologías previas muy importante"

1117146.1.260.149.20260915140829 El vicepresidente primero de la Junta y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, atiende a los medios tras el acto de presentación de la Fundación Andalucía 27. - Francisco J. Olmo - Europa Press

HUELVA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha señalado este martes que el fallecido de 81 años diagnosticado con Fiebre del Nilo Occidental (FNO) residente en Tomares (Sevilla), aunque la exposición fue en Mazagón (Huelva) presentaba "patologías previas muy importantes".

A preguntas de los periodistas, Sanz ha explicado que el fallecido era "una persona de avanzada edad, pluripatológico, es decir, que tenía patologías previas muy importantes y que también fue contagiado por el virus del Nilo". En este sentido, ha vuelto a enviar "todo el cariño a familiares amigos y personas cercanas".

"Todo eso lo que nos hace es trasladar la información a la ciudadanía de la importancia de la prevención. Es decir, tenemos que acostumbrarnos a que el virus del Nilo se ha incorporado ya desde hace varios años. Es verdad que no teníamos la situación de otros años atrás, no el pasado, sino la anterior", ha abundado.

Al respecto, el vicepresidente ha destacado el plan de actuación en coordinación con diputaciones y ayuntamientos con carácter previo, pero también "trasladando información a la ciudadanía sobre el uso de repelentes, la protección y prevención y el cuidado con las aguas estancadas".

"Por tanto, reclamo responsabilidad y prudencia a la población, pero también que sea consciente de que el contagio, que no es entre personas, sí requiere que existan medidas preventivas. Tenemos que acostumbrarnos a que debemos de ir protegidos, sobre todo cuando vamos a zonas de aguas estancadas, a zonas cercanas a la ribera de ríos, de estanques, es decir, son zonas donde habitualmente puede correr riesgo que esté presente el virus del virus.