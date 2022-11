Sanz sostiene que el gobierno municipal de Sevilla "solo ha ejecutado" el 24,31% de las inversiones previstas en 2022

SEVILLA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha afirmado este viernes que el que el alcalde, Antonio Muñoz, está "incapacitado para gobernar el futuro cuando no sabe gestionar el día a día de la ciudad", afirmación que ha sostenido alegando que, a 30 de septiembre de este ejercicio presupuestario, "solo ha ejecutado el 24,31% de las inversiones totales previstas, algo inaudito". "Cómo va a definir el futuro cuando no es capaz de limpiar la ciudad, organizar la Policía Local y mantener las zonas verdes. En definitiva, gestionar el día a día de la ciudad", ha mantenido.

En una rueda de prensa de la que ha informado la oficina del candidato en una nota de prensa, Sanz ha criticado que "los barrios están, sin duda, peor que hace ocho años. Todos están abandonados por el PSOE, que no es capaz de gastarse el dinero previsto para mejorarlos. "Todos los barrios presentan deficiencias y necesidades. En su mayoría, requieren de mejoras en la vía pública, en parques y jardines, en colegios y en limpieza, entre otras actuaciones. Necesidades que el alcalde no atiende y que ni teniéndolas previstas hace", ha lamentado Sanz.

Para el candidato 'popular', "el gobierno del PSOE contempla en el presupuesto inversiones en distritos, se inventa el Plan Mejora Tu Barrio para darle voz a las entidades vecinales y a las asociaciones de madres y padres, pero luego no cumple lo que les promete". Ha explicado que "es asombroso que la ejecución presupuestaria del capítulo 6, correspondiente a las inversiones en los distritos, sea tan solo de 22,09%, pero lo más vergonzoso es que hay distritos como Macarena, Sur y Bellavista-La Palmera que, a tres meses de que acabe el año, no se ha ejecutado nada, están al 0% de ejecución".

Sanz ha desglosado las ejecuciones del "famoso" Plan Mejora tu barrio. En el caso de las inversiones en colegios, "solo se ha ejecutado el 16,53%, y lo más bochornoso es que, en más de la mitad de los distritos, en siete --Macarena, Nervión, Cerro-Amate, Sur, Norte, Este-Alcosa-Torreblanca y Bellavista-La Palmera-- no se ha ejecutado nada. ¿Cómo es posible que haya colegios en los que hagan falta mejoras y el alcalde lo tenga previsto en los presupuestos y no lo haga?", se ha preguntado.

Asimismo, "lo mismo ocurre con las obras en vía pública del Plan Mejora tu barrio, donde solo se ha ejecutado el 16,73%. Hay distritos que están al 0% de ejecución --Casco Antiguo, Macarena, Sur, Norte, San Pablo-Santa Justa y Bellavista-La Palmera--. O, lo que es lo mismo, en más de la mitad de los distritos no se ha ejecutado nada". "¿Cómo puede ser que en el Polígono Sur, uno de los barrios más pobres de España, no se haya ejecutado ni un euro aún? Esto evidencia que al PSOE no le importan los barrios", ha reiterado.

"No sólo son ínfimas las inversiones en distritos --ha abundado--. Lo mismo ocurre en las principales áreas de gobierno. El gran defensor de la cultura, en el Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS), solo ha ejecutado el 7,81% de las inversiones previstas". Además, "el alcalde que ha sido siete años delegado de Urbanismo solo ha ejecutado el 7,07% de las inversiones previstas" en la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente.

Respecto a otras áreas, en el Servicio de Patrimonio, se ha ejecutado el 66,72% de las inversiones previstas. De los créditos totales (4.196.491,40 euros), "solo se han ejecutado 2,8 millones de los cuales 2,5 corresponden a la adquisición de viviendas y 30.000 a adquisición de edificios y construcciones patrimoniales". "Esto significa que no se ha ejecutado el resto de inversiones dedicadas a inversión nueva en edificios (1.040.452) o reforma de edificios y construcciones patrimoniales (281.612). En el Instituto Municipal de Deportes, solo se ha gastado el 19,84% de las inversiones previstas y en el área de Laboratorio, el 2,12%", ha concluido.

"Con estos irrisorios niveles de ejecución presupuestaria, con esta falta de gestión y dejadez del equipo de gobierno del alcalde Muñoz, Sevilla no avanzará nunca. Los sevillanos no se merecen esto", ha señalado Sanz. Ha añadido que "un alcalde que no es capaz de ejecutar los presupuestos, que no agacha la cabeza para mirar los barrios es un alcalde que no está capacitado para gobernar la ciudad. Tener dinero para mejorar la ciudad y los servicios públicos y no gastarlo es una actitud de muy poco alcalde".

Al hilo de ello, el candidato del PP a la Alcaldía ha indicado que "la ejecución presupuestaria en un Ayuntamiento es vital para mejorar los servicios públicos, los barrios y, por tanto la ciudad. Las inversiones previstas en un presupuesto generan riqueza y si la ejecución es baja esto no ayuda a ese desarrollo económico y, por supuesto, no logra la transformación que tanto necesita Sevilla". Ha concluido que "hace falta un gobierno que lo que consigne en los presupuestos lo ejecute, porque si hay un motor económico para una ciudad precisamente es el presupuesto del Ayuntamiento de Sevilla".