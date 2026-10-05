El alcalde de Sevilla retoma agenda tras su indisposición supervisando el nuevo adoquinado de la calle Castilla

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, reaparece en la calle Castilla tras varios días de reposo por una indisposición. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha supervisado el resultado final de las obras de mejora de la calle Castilla, en el distrito de Triana, una actuación que ha devuelto a esta vía su adoquinado histórico de Gerena después de décadas sin que se acometiera ninguna intervención en el firme. Una visita con la que ha retomado su agenda tras la indisposición sufrida el pasado lunes, 28 de septiembre.

Según ha detallado el Ayuntamiento en un comunicado, durante su visita, el alcalde ha puesto en valor la importancia de esta actuación por el carácter histórico de la calle destacando que "Castilla es una de las calles con más personalidad de Triana y su pavimento tradicional forma parte de su identidad. Recuperarlo es cuidar la historia de la ciudad".

Además, Sanz ha subrayado que la mejora responde a una "cuestión de seguridad" puesto que "el deterioro de la calzada suponía un riesgo para el tráfico rodado y para los peatones". Hoy Castilla es una calle más segura y mejor cuidada, y con ello cumplimos nuestro compromiso con el paisaje urbano de Sevilla", ha añadido.

Los trabajos, con una inversión municipal superior a los 200.000 euros, finalizaron el pasado 23 de septiembre y, una vez concluido el proceso de fraguado del nuevo pavimento, reabrió al tráfico el pasado 2 de octubre.