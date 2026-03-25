Semana Santa de Sevilla 2026: El Buen Fin es segunda en un Miércoles Santo que cierra las Siete Palabras

Archivo - Palio de la Virgen de Consolación de La Hermandad de la Sed por la Avenida Luis Montoto - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

SEVILLA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Miércoles Santo vuelve a cambiar de orden en la nómina este 2026. El Carmen Doloroso mantiene el primer puesto en su paso en Carrera Oficial en que entrará en segundo lugar el Buen Fin seguido de La Sed, San Bernardo, La Lanzada, El Baratillo, Los Panaderos, Cristo de Burgos y las Siete Palabras.

El Carmen Doloroso adelanta su salida este año a las 14,45 horas. La hermandad que está a punto de cumplir 20 años dentro de la jornada, estrena un nuevo paso de palio para Nuestra Señora del Carmen en sus Misterios Dolorosos, que ha sido restaurada recientemente.

El Buen Fin también inicia su estación de penitencia antes, en concreto a las 15,00 horas y entrará en San Antonio de Padua a las 23,30 horas.

Por su parte, la Sed retrasa su entrada a las 2,30 horas. Asimismo, cambia el recorrido de vuelta por su barrio de Nervión. La hermandad transcurrirá por la avenida de Luis Montoto, las calles Benito Mas y Prat, Rico Cejudo, Goya, Alejandro Collantes, Cardenal Lluch y Cristo de la Sed.

La Lanzada retrasa su salida, poniendo la cruz de guía en la calle a las 17,50 horas. Además, recupera su recorrido de ida por las calles Alberto Lista y Conde de Torrejón.

También cambia su hora de inicio la hermandad de Los Panaderos, que saldrá de la capilla de San Andrés a las 19,45 horas. De ida recorrerá las calles San Miguel, Jesús del Gran Poder, Plaza del Duque de la Victoria (lado oeste) y Alfonso XII.

El Cristo de Burgos ocupa el octavo puesto de la jornada saliendo a las 19,25 horas. Cambia su recorrido de ida por las calles Santa Angela, San Juan de la Palma, Feria, Castellar, Alberto Lista, Saavedras, plaza de San Martin, Cervantes, plaza de San Andrés, García Tassara, Amor de Dios, San Miguel, Trajano y plaza del Duque de la Victoria (lado este). Adelanta su entrada a las 2,15 horas.

Por último, las Siete Palabras pasa al último lugar. Atrasa su salida a las 20,50 horas y retrasa su entrada a las 2,40 horas.

ITINERARIOS COMPLETOS

El Carmen Doloroso pondrá su cruz de guía en la calle a las 14,45 horas recorriendo la calle Feria, Alameda y Trajano para llegar a la Carrera Oficial a las 16,43 horas. Posteriormente pasará por el Salvador, Puente y Pellón, la Encarnación y Santa Ángela de la Cruz, para entrar en su sede sobre las 00,00 horas.

El Buen Fin sale de la Iglesia Franciscana de San Antonio de Padua a las 15,00 horas pasando por Alcoy, Eslava, plaza de San Lorenzo y Jesús del Gran Poder pidiendo la venia a las 17,12 horas. Tras salir de la Catedral, volverá por la zona del Arenal, Castelar, plaza de Molviedro, Doña Guiomar, Zaragoza, Gravina, entrando a las 23,30 horas.

La primera en salir a la calle será la Sed a las 12 horas desde Nervión llegado al Centro por Eduardo Dato, Puerta Carmona, Santiago, San Pedro, Orfila y Duque. A las 17,47 horas llegará a la Carrera Ofical, regresando por Francos, la Alfalfa, San Esteban hasta volver a su barrio a las 2,30 horas.

San Bernardo pondrá su cruz de guía en la calle a las 14,15 horas. Cruzará el puente de su barrio para llegar a la Carrera Oficial por Santa María la Blanca, Alfalfa, Cuesta del Rosario, Cuna y Trajano para pedir la venia a las 18,36 horas. Volverá por la Plaza de la Alianza, San José, Puente de San Bernardo y entrando a las 0,25 horas.

A las 17,50 horas saldrá La Lanzada de San Martín pasando por Conde de Torrejón, Alameda de Hércules, Santa Bárbara y Plaza del Duque. Llegará a las 19,43 horas volviendo por Argote de Molina, Chapineros, Salvador, Orfila y Cervantes entrando a las 0,57 horas.

El Baratillo saldrá a la calle desde la calle Adriano a las 17,10 horas, pasará por Reyes Católicos, San Pablo, Plaza Nueva, Velázquez para llegar a las 20,14 horas a la Carrera Oficial. Volverá por Adolfo Rodríguez Jurado, Almirantazgo, Dos de Mayo, para entrar a las 1,30 horas.

Los Panaderos pondrán su cruz de guía en la calle a las 19,45 horas pasando por Daoiz, García Tassara, Amor de Dios, San Miguel, Jesús del Gran Poder para pedir la venia a las 21,23 horas. Posteriormente recorrerá Argote de Molina, Francos, el Salvador y llegará a su capilla de San Andrés a las 2,10 horas.

A las 19,25 horas iniciará su estación de penitencia El Cristo de Burgos que recorrerá Santa Ángela de la Cruz, Feria, San Martín, San Andrés y Trajano para llegar a la Carrera Oficial a las 22,01 horas. Regresará por Alemanes, Francos, plaza de Jesús de la Pasión, Sales y Ferré y plaza del Cristo de Burgos a las 2,15 horas.

Por último, las Siete Palabras pondrá su cruz de guía en la calle a las 20,50 horas. Pasará por Baños, la Gavidia, Jesús del Gran Poder llegando a la Campana a las 22,26 horas. Volverá a San Vicente por Hernando Colón, Plaza Nueva, Velázquez, plaza del Duque, Alfonso XII y Virgen de los Buenos Libros, entrando a las 2,40 horas.