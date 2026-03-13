Semana Santa de Sevilla 2026: consultas en tiempo real del lugar exacto de cada cofradía a través de una app

Archivo - Una persona fotografía, con su teléfono móvil, una banda de música procesional en Semana Santa, en una foto de recurso. - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press - Archivo

SEVILLA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha informado este viernes de la posibilidad que tendrán esta Semana Santa sevillanos y visitantes de "consultar en tiempo real" dónde se encuentran las cofradías en cada jornada: un sistema de geoposicionamiento disponible desde la app Sevilla, que también ofrecerá datos acerca de los niveles de ocupación de la vía pública, como si de un semáforo se tratara.

Ambos servicios se prestarán como una prueba piloto y servirán para adquirir la experiencia necesaria "no solo para próximas ediciones de la Semana Santa sino también para otros eventos de la ciudad en los que iremos incorporando la información que nos da la tecnología". Así lo ha anunciado el delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés, durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local.

"Con este GPS de las hermandades, pueden acercarse a buscarlas y conocer las vías ocupadas para plantear recorridos alternativos de movilidad", ha añadido. "Seguimos avanzando para hacer de nuestra Semana Santa una fiesta más accesible, incorporando las nuevas tecnologías no solo a la toma de decisiones oficiales, sino abriendo esta información a los ciudadanos".

En este sentido, la pasada semana se aprobó un convenio de colaboración público-privada entre el Ayuntamiento y la empresa Iertec Smart Technologies SL, "para el despliegue de sensórica para el análisis de flujo de multitudes en la Semana Santa de 2026". De este modo, la empresa instalará entre 30 y 40 sensores en la ciudad para medir en tiempo real el flujo de personas en los puntos más destacados del casco histórico.

El Ayuntamiento facilitará la instalación de dichos sensores y a cambio recibirá el uso de los sensores, los datos y el asesoramiento técnico en tiempo real. Dichos datos de ocupación de la vía pública en Semana Santa servirán al Ayuntamiento, por un lado, para el análisis y toma de decisiones en el ámbito del Cecop por los cuerpos de seguridad, y por otro, para trasladar en tiempo real información de ocupación de la vía pública a los sevillanos.

BAÑOS PÚBLICOS PORTÁTILES EN SEMANA SANTA

Los baños públicos portátiles para la Semana Santa han sido adjudicados por 11.000 euros. Se instalarán en el entorno de la Carrera Oficial distribuidos en diferentes puntos. En el sector del Archivo de Indias se colocarán tres módulos de WC, con servicios separados para mujeres, hombres y personas con discapacidad.

Asimismo, en la calle Federico Sánchez Bedoya se instalarán dos módulos de WC, con los servicios de mujeres y hombres acoplados y el de personas con discapacidad, independiente. En Plaza Nueva se dispondrán tres módulos de WC, también con servicios separados para mujeres, hombres y personas con discapacidad. Estos estarán ubicados este año en la acera más cercana a Méndez Núñez y la calle Jaén.

En Plaza de la Encarnación habrá dos ubicaciones: en una de ellas, se instalará un módulo de WC con servicios separados para mujeres, hombres y personas con discapacidad; mientras que en la otra serán tres los módulos, con la misma distribución de servicios separados.

En la Plaza Jerónimo de Córdoba se instalará un módulo de WC con los servicios de mujeres, hombres y personas con discapacidad acoplados. Por último, en el sector Puente de Triana 1 y Jardines del Cristina 2 se instalarán tres módulos, que durante la Madrugada se organizarán como un bloque de cinco uniletrinas. En total, se instalarán 16 baños portátiles distribuidos en los distintos sectores del entorno de la Carrera Oficial.