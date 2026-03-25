Semana Santa de Sevilla 2026: Una hermandad acerca el Domingo de Ramos a 15 internos de una cárcel

Un grupo de internos del centro penitenciario Sevilla I coloca los lazos del paso del Cristo del Amor y realiza una ofenda floral. - HDAD.DEL AMOR

SEVILLA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Hermandad del Amor ha vivido una jornada especialmente significativa al recibir este miércoles en la Colegial del Salvador a un grupo de 15 internos del Centro Penitenciario Sevilla I, entre ellos, tres mujeres.

Acompañados por funcionarios de Instituciones Penitenciarias y bajo la coordinación de Alfonso Lozano, hermano de la corporación del Domingo de Ramos, los internos se han desplazado hasta el Salvador en microbús, donde han vivido momentos de especial recogimiento dentro del templo, informa la hermandad en un comunicado.

Allí han realizado una ofrenda floral ante los Titulares, donadas por el propio centro penitenciario, y han procedido a colocar en el paso del Cristo del Amor las cuatro bandas con la leyenda 'Amor y Socorro a los encarcelados' que portan en sus manos los ángeles de los costeros del paso.

La jornada ha continuado con la emotiva interpretación de una saeta carcelera por parte de Cristina Galán, con la misma letra que solían entonar los reclusos de la vieja cárcel del Pópulo de Sevilla al paso de la Esperanza de Triana en la mañana del Viernes Santo.

El acto ha contado con la presencia del fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Sevilla, Luis Fernández Arévalo, quien anteriormente fue fiscal coordinador de Vigilancia Penitenciaria desde 1989 hasta 2015 y, por tanto, responsable de los permisos de la población penitenciaria.

Finalmente, los internos han compartido un ágape con miembros de la junta de gobierno, "en un ambiente cercano que fomenta el diálogo y la empatía. Este encuentro refuerza la importancia de tender puentes entre la realidad penitenciaria y la sociedad, recordando que la reinserción es un camino que necesita del apoyo y la implicación de todos".

Más allá de la visita en sí, esta iniciativa supone una "oportunidad única" para los participantes: "un primer contacto con el exterior para algunos de ellos, un reconocimiento a su esfuerzo diario y a su compromiso con los programas de reinserción, y, sobre todo, un impulso emocional que refuerza su proceso de recuperación personal".

Estas salidas, "cuidadosamente organizadas", representan un paso importante hacia la normalización y la esperanza de una futura reintegración en la sociedad, añade el comunicado.