Semana Santa de Sevilla 2026: Las hermandades del Jueves Santo estarán 15 minutos más en Carrera Oficial

Archivo - La Hermandad de la Exaltación en Sevilla. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Jueves Santo en Sevilla estrena horario en Carrera Oficial ampliando en 15 minutos el tiempo que va a dedicar el conjunto de las cofradías para llegar hasta la Catedral al final de la jornada.

Este cambio se reparte entre las Cigarreras, Montesión y Quinta Angustia con tres minutos de tiempo de paso para cada una, un minuto más para la hermandad del Valle y cinco minutos para Pasión.

La Exaltación adelanta su salida desde la Parroquia de Santa Catalina a las 15,20 horas. Además modifica su recorrido de ida hacia la Carrera Oficial a partir de la calle Javier Lasso de la Vega por Aponte, Jesús del Gran Poder y plaza del Duque (lado oeste).

Por su parte la hermandad de Monte Sión modifica parcialmente su itinerario de ida tomando por la calle Conde de Barajas y Jesús del Gran Poder para acceder a la plaza del Duque por el lado oeste.

En cuanto al tramo final del día, la Quinta Angustia retrasa su hora de salida en 5 minutos, fijándola a las 19,36 horas y la de entrada en 9 minutos, a las 0,09 horas. El Valle también retrasa su hora de salida en 5 minutos, fijándola a las 19,30 horas y la de entrada en 10 minutos, estableciéndola a las 0,55 horas.

Por último, la hermandad de Pasión retrasa su hora de salida en 5 minutos, fijándola a las 20,20 horas y la de entrada en 15 minutos, estableciéndola a la 1,30 horas.

ITINERARIOS COMPLETOS

La hermandad de los Negritos pondrá su cruz de guía en la calle a las 15,00 horas recorriendo san Esteban, Alfalfa, Cuesta del Rosario, plaza del Salvador, Tetuán y Velázquez antes de pedir la venia a las 17,40 horas. De vuelta pasará por Argote de Molina, Cuesta del Rosario, plaza de La Alfalfa, plaza de Pilatos, Muro de los Navarros, Guadalupe y Recaredo, entrando a las 23,20 horas.

A las 15,20 horas, La Exaltación comenzará su procesión que recorrerá santa Ángela de la Cruz, plaza de la Encarnación, Laraña, Jesús del Gran Poder, plaza del Duque de la Victoria (lado oeste), para llegar a la Campana a las 18,18 horas. A la vuelta pasará por Argote de Molina, Placentines, Álvarez Quintero, plaza de la Pescadería, Boteros, Almirante Apodaca, Alhóndiga y santa Catalina a las 23,40 horas.

Las Cigarreras volverá salir por segundo año consecutivo desde la igelsia de Los Terceros a las 17,00 horas. A la ida pasará por Alhóndiga, plaza de San Pedro, Laraña, Javier Lasso de la Vega, Trajano para pedir la venia a las 18,53 horas. A la vuelta recorrerá la plaza del Triunfo, San Gregario, jardines de Murillo (paseo de Catalina de Ribera), San José, Cabeza del Rey Don Pedro, Boteros, Sales y Ferré, plaza del Cristo de Burgos, Doña María Coronel, Bustos Tavera, plaza de Los Terceros y Sol, entrando a las 0,45 horas.

A las 17,30 horas es el turno de Montesión que llegará a la Carrera Oficial por Feria, Alameda de Hércules, Jesús del Gran Poder, plaza del Duque de la Victoria (lado oeste), pidiendo la venia a las 19,28 horas. Volverá a su capilla por Argote de Molina, Álvarez Quintero, plaza del Salvador, plaza de la Encarnación, Alcázares, santa Ángela de la Cruz, san Juan de la Palma, Madre María Purísima de la Cruz y Feria, entrando a las 1,30 horas.

La Quinta Angustia saldrá a las 19,36 horas de la Parroquia de Santa María Magdalena pasando por Rioja y O'Donnell llegando a la Carrera Oficial a las 20,54 horas. La vuelta será por plaza del Triunfo, Almirantazgo, Arco del Postigo, Arfe, plaza de Molviedro, Doña Guiomar, Zaragoza y san Pablo. Entrando a las 0,09 horas.

A las 19,30 horas pone su cruz de guía El Valle para llegar a la Campana a las 20,54 horas por Orfila, Daoiz, Amor de Dios y Jesús del Gran Poder. Volverá por Alemanes, Argote de Molina, Francos, plaza del Salvador, Cuna y Laraña, entrando por 0,55 horas.

Por último a las 20,20 horas sale Pasión de la Iglesia Colegial del Divino Salvador. A las 21,36 horas pide la venia en Campana y regresa a su sede por Alemanes, Argote de Molina, Francos, Villegas y plaza del Salvador, entrando a las 1,30 horas.