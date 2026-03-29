Semana Santa Sevilla 2026: Horarios e itinerarios del Domingo de Ramos

Archivo - Hermandad de Jesús Despojado de Sevilla. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Domingo de Ramos de la Semana Santa de Sevilla 2026 trae importantes novedades con cambios en el orden y el recorrido de las hermandades, así como dos cambios de sede.

La Hiniesta saldrá desde la iglesia de Santa Marina debido a las obras previstas en la parroquia de San Julián. Asimismo, la Estrella volverá a salir de la parroquia de San Jacinto al cumplirse 50 años del cambio de sede a su actual capilla.

ITINERARIOS COMPLETOS

La Borriquita (Iglesia Colegial del Divino Salvador)

Salida del templo: 14,15 horas.

Venia en Campana: 15,35 horas.

Entrada del paso: 18,30 horas.

Itinerario: plaza del Salvador, Cuna, Orfila, Javier Lasso de la Vega, Amor de Dios, San Miguel, Jesús del Gran Poder, plaza del Duque de la Victoria (lado oeste), CARRERA OFICIAL, Cardenal Carlos Amigo, Alemanes, Álvarez Quintero, Conteros, Argote de Molina, Placentines, Francos, Chapineros, Álvarez Quintero y plaza del Salvador.

La Cena (Iglesia de Nuestra Señora de Consolación, Vulgo de los Terceros)

Salida del templo: 14,00 horas.

Venia en Campana: 15,55 horas.

Entrada del paso: 22,00 horas.

Itinerario: Sol, plaza de Los Terceros, Capataz Manuel Santiago, Almirante Apodaca, plaza de San Pedro, Imagen, plaza de la Encarnación, Laraña, Orfila, Javier Lasso de la Vega, plaza del Duque de la Victoria, CARRERA OFICIAL, Cardenal Carlos Amigo, Alemanes, Álvarez Quintero, Argote de Molina, Placentines, Francos, Cuesta del Rosario, Ángel María Camacho, plaza de la Alfalfa, Odreros, Boteros, plaza del Cristo de Burgos (acera izquierda), Doña María Coronel, Gerona, Capataz Manuel Santiago, plaza de Los Terceros y Sol.

Jesús Despojado (Capilla del Mayor Dolor)

Salida del templo: 14,20 horas.

Venia en Campana: 16,31 horas.

Entrada del paso: 22,45 horas.

Itinerario: plaza de Molviedro, Adolfo Cuéllar, Fray Bartolomé de las Casas, Zaragoza, San Pablo, plaza de la Magdalena, Rioja, Velázquez, O'Donnell, CARRERA OFICIAL, plaza del Triunfo (lados Casa de la Provincia y muralla del Alcázar), Santo Tomás, Adolfo Rodríguez Jurado, plaza Ministro Indalecio Prieto, Tomás de Ibarra, Almirantazgo, Arco del Postigo, Dos de Mayo, Rodo, Real de la Carretería, Toneleros, Antonia Díaz, Arfe, Puerta del Arenal, Castelar, Gamazo, Zaragoza, Fray Bartolomé de las Casas, Adolfo Cuéllar y plaza de Molviedro.

La Hiniesta (Parroquia Santa Marina)

Salida del templo: 13,45 horas.

Venia en Campana: 17,01 horas.

Entrada del paso: 23,45 horas.

Itinerario: Plaza del Señor de la Resurrección, San Luis, Plaza del Pumarejo, Relator, Feria, Correduría, Amor de Dios, plaza Alameda de Hércules, Trajano, plaza del Duque de la Victoria, CARRERA OFICIAL, Cardenal Carlos Amigo, Alemanes, Argote de Molina, Álvarez Quintero, Placentines, Francos, Cuesta del Rosario, Jesús de las Tres Caídas, Odreros, Boteros, Sales y Ferré, plaza de San Pedro, Doña María Coronel, Bustos Tavera, plaza de San Marcos, San Luis, Plaza del Señor de la Resurrección, Santa Marina.

La Paz (Parroquia de San Sebastián)

Salida del templo: 13,00 horas.

Venia en Campana: 17,47 horas.

Entrada del paso: 00,45 horas.

Itinerario: Parroquia de San Sebastián, San Salvador, Río de la Plata, Porvenir, Progreso, Brasil, Avda. de la Borbolla, Glorieta de Covadonga, Avda. de Isabel la Católica [calzada junto a la Plaza de España]), glorieta del Cid, Palos de la Frontera, avda. de Roma, plaza Puerta de Jerez, avda. de La Constitución, Santo Tomás, plaza Ministro Indalecio Prieto, Tomás de Ibarra, Almirantazgo, Arco del Postigo, Dos de Mayo, Arfe, Puerta del Arenal, Harinas, Jimios, Joaquín Guichot, Barcelona, plaza Nueva (Vías del Tranvía), Tetuán, Velázquez, O'Donnell, CARRERA OFICIAL, plaza del Triunfo (lados Casa de la Provincia y muralla del Alcázar), Joaquín Romero Murube, Miguel Mañara, plaza de La Contratación, San Gregorio, Puerta de Jerez, avda. de Roma, Palos de la Frontera, glorieta del Cid, Avda. de Isabel la Católica [calzada junto a la Plaza de España], Glorieta de Covadonga, Avda. de la Borbolla, Brasil, Río de la Plata, Parroquia de San Sebastián-San Salvador.

San Roque (Parroquia de San Roque)

Salida del templo: 16,00 horas.

Venia en Campana: 18,49 horas.

Entrada del paso: 00,45 horas.

Itinerario: plaza Carmen Benítez, Recaredo, Puñonrostro, Jáuregui, plaza Padre Jerónimo de Córdoba, plaza Ponce de León, Juan de Mesa, Almirante Apodaca, plaza de San Pedro, Imagen, plaza de la Encarnación, Laraña, Orfila, Javier Lasso de la Vega, Trajano, plaza del Duque de la Victoria (lado este), CARRERA OFICIAL, Cardenal Carlos Amigo, Alemanes, Álvarez Quintero, Argote de Molina, Placentines, Francos, Cuesta del Rosario, Jesús de las Tres Caídas, Odreros, Boteros, plaza de San Idelfonso, Caballerizas, plaza de Pilatos, San Esteban, Medinaceli, Imperial, Calería, Juan de la Encina, Guadalupe, Recaredo y plaza Carmen Benítez.

La Estrella (Capilla de la Estrella)

Salida del templo: 16,30 horas.

Venia en Campana: 19,24 horas.

Entrada del paso: 2,30 horas.

Itinerario: Parroquia de San Jacinto, Pagés del Corro, plaza del Altozano, puente de Isabel II, Reyes Católicos, Puerta de Triana, San Pablo, plaza de la Magdalena, Rioja, Velázquez, O'Donnell, CARRERA OFICIAL, plaza del Triunfo (lados Casa de la Provincia y muralla del Alcázar), Fray Ceferino González, Almirantazgo, Arco del Postigo, Dos de Mayo, Arfe, Adriano, Pastor y Landero, Reyes Católicos, puente de Isabel II, plaza del Altozano y San Jacinto.

La Amargura (Iglesia filial de San Juan Bautista, vulgo de la Palma)

Salida del templo: 19,00 horas.

Venia en Campana: 20,34 horas.

Entrada del paso: 1,50 horas.

Itinerario: San Juan de la Palma, Madre María Purísima de la Cruz, Feria, Conde de Torrejón, Amor de Dios, Alameda, Trajano, plaza del Duque de la Victoria (lado este), CARRERA OFICIAL, Cardenal Carlos Amigo, Alemanes, Álvarez Quintero, Contero, Argote de Molina, Placentines, Francos, Villegas, plaza del Salvador, Cuna, Laraña, plaza de la Encarnación (lado este), Alcázares, Santa Ángela de la Cruz y San Juan de la Palma.

El Amor (Iglesia Colegial del Divino Salvador)

Salida del templo: 20,15 horas.

Venia en Campana: 21,16 horas.

Entrada del paso: 0,56 horas.

Itinerario: plaza del Salvador, Cuna, Orfila, Javier Lasso de la Vega, Amor de Dios, San Miguel, Jesús del Gran Poder, plaza del Duque de la Victoria (lado oeste), CARRERA OFICIAL, Cardenal Carlos Amigo, Alemanes, Álvarez Quintero, Conteros, Argote de Molina, Placentines, Francos, Chapineros, Álvarez Quintero y plaza del Salvador.