Semana Santa Sevilla 2026: Horarios y recorridos de un Martes Santo que estrena nueva sede y orden

Archivo - Imágenes de la Hermandad de San Benito que hace estación de penitencia este Martes Santo. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La hermandad de los Javieres, con el regreso desde Omnium Sanctorum a la que fue su sede fundacional varias décadas después, protagoniza el gran estreno del Martes Santo. Saldrá de la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, en la calle Jesús del Gran Poder, anexa al Conservatorio de Música Cristóbal de Morales.

Atendiendo al orden del día, la nómina de la jornada, que cada año experimenta variaciones, queda de la siguiente forma: El Cerro, San Esteban, La Candelaria, San Benito, Los Javieres, La Bofetá, Los Estudiantes y Santa Cruz.

ITINERARIOS COMPLETOS

El Cerro del Águila (Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores)

Salida del templo: 11,40 horas.

Venia en Campana: 16,40 horas.

Entrada del paso: 2,40 horas.

Recorrido: Nuestra Señora de los Dolores, Afán de Ribera, Aragón, Avenida de Hytasa, Glorieta Bizco Amate, Ramón y Cajal, Enramadilla, Glorieta Doña María de las Mercedes de Borbón y Orleans, Carlos V, Plaza de Don Juan de Austria, San Fernando, Puerta de Jerez, Avd. de la Constitución, Almirantazgo, Arfe, Puerta del Arenal, García de Vinuesa, Fernández y González, Plaza Nueva, Tetuán, Velázquez, O'Donnell, CARRERA OFICIAL, Plaza Virgen de los Reyes, Cardenal Amigo Vallejo, Alemanes, Cuesta del Bacalao, Francos, Chapineros, Alvarez Quintero, Villegas, Cuesta del Rosario, Jesus de la Tres Caídas, Alfalfa, Candilejo, Muñoz y Pabón, San Jose, Santa Maria la Blanca, Demetrio de los Ríos, Eduardo Dato, San Bernardo, Gallinato, Almonacid, Smo. Cristo de la Salud, Campamento, Clara Campoamor, Avda. Buhaira, Ramon y Cajal, Avda. Hytasa, Anibal Gonzalez, Afán de ribera, Ntra. Señora de los Dolores.

San Esteban (Iglesia de San Esteban)

Salida del templo: 14,40 horas.

Venia en Campana: 17,45 horas.

Entrada del paso: 23,15 horas.

Itinerarios: San Esteban, plaza de Pilatos, Águilas, Rodríguez Marín, plaza de San Ildefonso, Zamudio, plaza de San Leandro, Alhóndiga, Dormitorio, plaza del Cristo de Burgos, plaza de San Pedro, Imagen, plaza de la Encarnación, Laraña, Orfila, Javier Lasso de la Vega, Aponte, Jesús del Gran Poder, plaza del Duque de la Victoria (lado oeste), CARRERA OFICIAL, Cardenal Carlos Amigo, Alemanes, Álvarez Quintero, Argote de Molina, Placentines, Francos, Cuesta del Rosario, plaza de la Pescadería, Ángel María Camacho, plaza de La Alfalfa, calle Alfalfa, Águilas, plaza de Pilatos y San Esteban.

La Candelaria (Parroquia San Nicolás)

Salida del templo: 15,30 horas.

Venia en Campana: 18,32 horas.

Entrada del paso: 1,00 horas.

Itinerarios: plaza Nuestro Padre Jesús de la Salud, plaza Ramón Ybarra Llosent, Muñoz y Pabón, Cabeza del Rey Don Pedro, Candilejo, calle Alfalfa, plaza de La Alfalfa, Alcaicería de la Loza, Plaza Nuestro Padre Jesús de la Pasión, Villegas, plaza del Salvador, Cuna, Orfila, Javier Lasso de la Vega, Trajano, plaza del Duque de la Victoria, CARRERA OFICIAL, plaza del Triunfo (lado Catedral), Miguel Mañara, plaza de La Contratación, San Gregorio, plaza Puerta de Jerez, San Fernando, Jardines de Murillo (paseo de Catalina de Ribera), Cano y Cueto, Santa María la Blanca, San José y plaza Nuestro Padre Jesús de la Salud.

San Benito (Parroquia San Benito)

Salida del templo: 16,00 horas.

Venia en Campana: 19,25 horas.

Entrada del paso: 2,05 horas.

Itinerarios: San Benito, Luis Montoto, Puerta de Carmona, Muro de los Navarros, Santiago, Juan de Mesa, Almirante Apodaca, plaza de San Pedro, Imagen, plaza de la Encarnación, Laraña, Orfila, Javier Lasso de la Vega, Trajano, plaza del Duque de la Victoria (lado este), CARRERA OFICIAL, Cardenal Carlos Amigo, Alemanes, Álvarez Quintero, Argote de Molina, Placentines, Francos, Cuesta del Rosario, Jesús de las Tres Caídas, Alfalfa, Águilas, Plaza de Pilatos, San Esteban, Puerta de Carmona, Luis Montoto y San Benito.

Los Javieres (Iglesia del Sagrado Corazón)

Salida del templo: 19,50 horas.

Venia en Campana: 20,44 horas.

Entrada del paso: 1,30 horas.

Recorrido: Jesús del Gran Poder, Santa Bárbara, Trajano, Plaza del Duque de la Victoria (margen izquierda), CARRERA OFICIAL, Plaza Virgen de los Reyes, Plaza del Triunfo, Fray Ceferino González, Almirantazgo, Arfe, Puerta del Arenal, Castelar, Gamazo, Zaragoza, Badajoz, Plaza Nueva (margen Hotel Inglaterra), Méndez Núñez, Plaza de la Magdalena, ÓDonnell, Campana, Plaza del Duque de la Victoria (margen El Corte Inglés), Jesús del Gran Poder.

El Dulce Nombre (Parroquia San Lorenzo)

Salida del templo: 19,22 horas.

Venia en Campana: 21,09 horas.

Entrada del paso: 3,00 horas.

Recorrido: plaza de San Lorenzo, Cardenal Spínola, plaza de la Gavidia, plaza de La Concordia, Las Cortes, Jesús del Gran Poder, plaza del Duque de la Victoria (lado oeste), CARRERA OFICIAL Cardenal Carlos Amigo, Alemanes, Álvarez Quintero, Argote de Molina, Placentines, Francos, Chapineros, Álvarez Quintero, Salvador, Cuna, Orfila, Javier Lasso de la Vega, Amor de Dios, Delgado, Trajano, Santa Bárbara, Jesús del Gran Poder, Conde de Barajas y Plaza de San Lorenzo.

Los Estudiantes (Capilla de la Universidad)

Salida del templo: 18,30 horas.

Venia en Campana: 21,49 horas.

Entrada del paso: 1,45 horas.

Recorrido: lonja de la Universidad, cancela principal del Rectorado, San Fernando, plaza Puerta de Jerez, Avenida de la Constitución, Adolfo Rodríguez Jurado, Plaza del Ministro Indalecio Prieto, Tomás de Ibarra, Almirantazgo, Arco del Postigo, Dos de Mayo, Arfe, Puerta del Arenal, Castelar, Gamazo, Zaragoza, Carlos Cañal, Méndez Núñez, plaza de la Magdalena, O'Donnell, CARRERA OFICIAL, plaza del Triunfo (lado Catedral), Miguel Mañara, plaza de La Contratación, San Gregorio, plaza Puerta de Jerez, San Fernando, Doña María de Padilla y lonja de la Universidad.

Santa Cruz (Parroquia Santa Cruz)

Salida del templo: 20,05 horas.

Venia en Campana: 22,55 horas.

Entrada del paso: 1,40 horas.

Recorrido: Mateos Gago, Rodrigo Caro, plaza de La Alianza, Joaquín Romero Murube, plaza del Triunfo (lado Muralla), fray Ceferino González, Almirantazgo, Arco del Postigo, Dos de Mayo, Arfe, Puerta del Arenal, Castelar, Gamazo, Joaquín Guichot, Barcelona, plaza Nueva, Tetuán, Velázquez, O'Donnell, CARRERA OFICIAL, plaza del Triunfo (lado Casa de la Provincia), Joaquín Romero Murube, plaza de La Alianza, Rodrigo Caro y Mateos Gago.