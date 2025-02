El seminario 'Knowledge for Sustainability' presenta soluciones tecnológicas para el alineamiento con la Agenda 2030

SEVILLA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pablo de Olavide (UPO), Savonia University of Applied Sciences (Finlandia), Vilniaus Kolegija (Lituania) y la consultora Open ODS presentarán la próxima semana en el seminario internacional 'Knowledge for Sustainability' las conclusiones y herramientas desarrolladas gracias al proyecto europeo Universities for Sustainable Development (USD) para facilitar el alineamiento con la Agenda 2030.

Estas jornadas de transferencia, el 12 de febrero la sala de grados del edificio siete de la UPO y el jueves día 13 en la Fundación MAS, reunirán en actividades híbridas y presenciales a expertos, investigadores y profesionales comprometidos con el desarrollo sostenible a nivel global. La asistencia es gratuita previa inscripción disponible en eventos.upo.es, según ha detallado la institución académica en una nota.

El seminario tiene como objetivo difundir cómo el conocimiento existente puede facilitar el trabajo de las organizaciones, y del mundo académico, para alinearse con la Agenda 2030. Durante el mismo se darán a conocer herramientas de inteligencia artificial, incluido el localizador inteligente de metas y la biblioteca digital impulsada por inteligencia artificial 'Conocimiento para la sostenibilidad'.

El Proyecto USD ha trabajado desde 2023 en la investigación y promoción de estrategias innovadoras para la sostenibilidad y el desarrollo. Durante su ejecución, ha promovido una colaboración activa entre instituciones educativas, organismos internacionales y el tejido empresarial, generando soluciones tecnológicas, incluyendo herramientas IA, viables para un desarrollo más sostenible.

Como parte de sus resultados, la UPO ha elaborado su Plan de Acción para la Implementación de la Agenda 2030, presentado en octubre pasado. USD es un proyecto financiado por la Unión Europea en el marco de los programas Erasmus+ KA2.