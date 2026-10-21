Sensibilizar sobre el espectro autista, eje principal del convenio entre RTVA y Autismo Sevilla

El director general de Canal Sur, Juande Mellado, y la presidenta de la Asociación Autismo Sevilla, Mercedes Molina, firman el convenio en la sede de la RTVA - RTVA

SEVILLA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Sensibilizar a la población sobre el Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) y continuar apoyando a las familias constituye el principal objetivo del convenio que se ha firmado entre el director general de la RTVA, Juande Mellado, y la presidenta de la Asociación Autismo Sevilla, Mercedes Molina. Al acto ha asistido también Juan Vargas, director de Innovación, Negocio y Comunicación de Canal Sur.

Como principal medio de comunicación regional en Andalucía, Canal Sur mantiene su compromiso con el colectivo, respondiendo también al Plan de Responsabilidad Social Corporativa que la entidad lleva a cabo. De esta forma, la RTVA difundirá, a través de todos sus canales y de la programación generalista y especializada, las actividades y acciones organizadas por la asociación, como ha señalado Juande Mellado que, además, se ha mostrado satisfecho por la evolución de esta colaboración y ha señalado que, aunque la asociación es de Sevilla, "toda la difusión que realizamos desde Canal Sur tiene repercusión en toda Andalucía", informa el ente público en un comunicado.

Fruto de la colaboración entre ambas entidades, Canal Sur ha puesto en marcha el podcast 'Perdona, no soy Sheldon Cooper', disponible en la plataforma CanalSur Más Audio. Un espacio en el que las familias tiene la posibilidad de compartir experiencias y reivindicar las necesidades del colectivo, con un enfoque positivo, cercano y real.

Así, se busca romper con los estereotipos y clichés que la ficción ha impuesto sobre las personas autistas. Entre los temas que se abordan en cada capítulo están el ocio y el verano, la inclusión en las fiestas locales, la vinculación personal y el impacto de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías en la vida de estas familias.

La presidenta de Autismo Sevilla, Mercedes Molina, ha destacado la importante labor que se realiza desde Canal Sur al "desmontar estereotipos, ya que aún existe mucho desconocimiento entre la población". Molina ha puesto de relieve las principales necesidades que existen en la actualidad, principalmente "profesionales especializados para atender las necesidades de estas personas, que no son ni muy inteligentes ni raros, sino personas que entienden el mundo de otra manera".

MÁS DE 20.000 PERSONAS EN SEVILLA

Los estudios de prevalencia indican que el 1 por ciento de la población puede formar parte del espectro. El autismo es un trastorno del neurodesarrollo del que cada vez tenemos más información gracias a la labor de sensibilización que se realiza a través del movimiento asociativo y los medios de comunicación.

La complejidad del espectro hace que aún existan ámbitos aún desconocidos. Estar atentos y realizar un diagnóstico precoz es fundamental. El apoyo a las familias, en las escuelas y como adultos es necesario para garantizar la calidad de vida de este colectivo y facilitar su inclusión.