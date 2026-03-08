Unos sensores medirán las bullas durante la Semana Santa de Sevilla

Archivo - Imágenes de la Hermandad de San Benito que hace estación de penitencia este Martes Santo. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado esta semana la firma de un convenio de colaboración público-privada entre el Ayuntamiento de Sevilla y la empresa Iertec Smart Technologies, S.L., para el despliegue de sensórica para el análisis de flujo de multitudes en la Semana Santa de 2026.

Según ha indicado el Consistorio en una nota, se trata de un proyecto piloto mediante el cual esta empresa instalará entre 30 y 40 sensores en la ciudad para medir en tiempo real el flujo de personas en los puntos más destacados del casco histórico durante la Semana Santa. Dichos sensores se ubicarán, principalmente, en las cámaras de videovigilancia instaladas.

El Ayuntamiento facilitará la instalación de dichos sensores, así como los suministros necesarios para el funcionamiento de los mismos, y a cambio recibirá el uso de los sensores, los datos y el asesoramiento técnico en tiempo real.

Dichos datos de ocupación de la vía pública en Semana Santa servirán al Ayuntamiento, por un lado, para el análisis y toma de decisiones en el ámbito del CECOP por los cuerpos de seguridad, y por otro, para trasladar en tiempo real información de ocupación de la vía pública a los sevillanos.

Así, como novedad, en la Semana Santa de 2026 los sevillanos podrán conocer, a través de la APP Sevilla, el semáforo de ocupación de dichas vías a fin de facilitar la movilidad peatonal.

Con esta prueba piloto, el Ayuntamiento adquirirá la experiencia necesaria para poder habilitar por sí mismo esta sensórica de cara a próximos eventos multitudinarios que se celebran en nuestra ciudad.

Hay que destacar que dichos sensores tan solo captan el número de dispositivos móviles presenten en cada zona monitoreada, sin registrar ningún tipo de dato personal.