Sevilla acoge la clausura de un proyecto europeo sobre regeneración energética para mejorar la habitabilidad

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SEVILLA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha informado este domingo de que la ciudad acogerá el encuentro UrbanewEMC* sobre la regeneración energética para la mejora de la habitabilidad con la participación de siete ciudades españolas, enmarcado en NetZeroCities, la plataforma de la Unión Europea para alcanzar la neutralidad climática en las ciudades.

Según ha indicado el Gobierno local en una nota, ha sido organizado por el propio Consistoro y la Universidad de Sevilla, en coordinación con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, y se celebrará los días 15 y 16 de septiembre en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla.

Durante la reunión se presentarán las conclusiones sobre cómo acelerar la rehabilitación energética urbana de las siete Ciudades Misión españolas que participan en el Proyecto -Vitoria-Gasteiz, Barcelona, Madrid, Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza -.

Sevilla presentará entre otras experiencias analizadas, el proyecto de regeneración integral de Los Pajaritos - Nazaret, que comprende tanto la rehabilitación de viviendas públicas como la transformación del entorno urbano