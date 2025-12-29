Sevilla Este acoge este lunes la recogida de naranja amarga que se extenderá a todas las calles de la ciudad

Operarios de Parques y Jardines llevan a cabo la recogida de naranja amarga en Sevilla Este. - EDUARDO BRIONES-EUROPA PRESS

SEVILLA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La delegación de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla lleva a cabo este lunes tareas de recogida de naranja amarga en el distrito Este-Alcosa-Torreblanca, en el marco de una campaña municipal que prevé retirar de las calles casi siete millones de kilos de este fruto; en concreto, los operarios municipales desempeñan esas labores en la Plaza de la Gomila de Sevilla Este y en vías aledañas.

La elección de las zonas de actuación responde a criterios técnicos de maduración del fruto, de modo que junto al citado distrito se realizarán esas tareas de forma paralela en los de Cerro-Amate y Casco Antiguo.

De este modo, el Consistorio persigue evitar daños en las ramas de los árboles y garantizar una recolección más segura y eficiente. Además, como en campañas anteriores, se dará prioridad a las calles incluidas en los recorridos de la Cabalgata de Reyes, así como a aquellas zonas con mayor tránsito peatonal y rodado.

Para minimizar molestias a la ciudadanía, el dispositivo municipal contempla la realización de recogidas nocturnas en puntos con alta densidad de tráfico diurno, especialmente en vías principales y ejes de circulación.

La campaña cuenta con un presupuesto superior a los 500.000 euros y moviliza a más de un centenar de trabajadores, entre personal del Servicio de Parques y Jardines y de las empresas adjudicatarias encargadas de la conservación y el mantenimiento del arbolado y las zonas verdes de Sevilla.