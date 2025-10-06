Sevilla acoge una nueva campaña de la DGT para concienciar del peligro de las distracciones y evitar accidentes

SEVILLA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico ha presentado esta mañana en Madrid la nueva campaña de vigilancia y control de distracciones al volante en las carreteras de toda España, que desde este lunes y hasta el próximo domingo 12 de octubre, incidirá en el vigilancia de todo tipo de distracciones con el objetivo de evitar accidentes tanto en las vías interurbanas como en las del ámbito urbano, que en el caso de Sevilla, supuso durante la campaña del año pasado la vigilancia de 11.429 vehículos que circulaban por carretera, 219 controles y la denuncia de 290 conductores por realizar acciones que suponen una distracción durante la conducción.

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha afirmado que en Sevilla, durante la campaña de 2024, la infracción más numerosa fue conducir sujetando con la mano el teléfono móvil, con el 41% de las denuncias formuladas. Además, ha apostillado que la campaña del año anterior también estuvo diseñada para concienciar a los conductores del peligro que suponen las distracciones.

La subdelegación ha expresado que como resultado de aquella campaña, el 11,9% de las denuncias correspondieron a conductores sin cinturón de seguridad o niños que no llevaban un adecuado sistema de retención infantil.

Además, 4,7% de las denuncias se interpusieron por el uso de cascos o auriculares conectados a aparatos reproductores de sonido o haciendo uso de otros sistemas de navegación, distintos del teléfono móvil.

Durante la semana que dure la campaña, a la que se han sumado también numerosos ayuntamientos que, por medio de sus policías locales, han establecido controles en las vías de sus municipios, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil llevarán a cabo una especial vigilancia a pie de carretera, a la que se suman los medios automatizados de los que dispone la DGT, con numerosas cámaras instaladas en las carreteras, a través de las cuales se puede constatar, entre otras cosas, si el conductor hace uso del móvil mientras conduce.

Además, voluntarios de ASPAYM acompañarán a los agentes de tráfico encargados de realizar los controles para, por un lado, ayudar a transmitir el mensaje de la importancia de reducir las conductas de los usuarios que implican comportamientos de alto riesgo, que comprometen la seguridad de la circulación y ponen en peligro tanto sus vidas como la del resto de los usuarios de las vías y, por otro, mostrar con su presencia, las consecuencias y secuelas irreversibles de los accidentes de tráfico. Como ha sucedido ya en anteriores ediciones, la campaña se enmarca en la Operation Focus on the Road que desarrolla a nivel europeo la asociación RoadPol (European Roads Policing Network).

EL TELÉFONO, LA PRINCIPAL DISTRACCIÓN

Según la Encuesta electrónica sobre las actitudes de los usuarios de las carreteras (ESRA-2023), los conductores españoles muestran baja percepción de los riesgos asociados al uso del móvil. El 22,2% reconoció realizar llamadas sin manos libres, frente al 58,6% que sí lo usó, y un 24,7% admitió leer mensajes de texto o seguir redes sociales mientras conducía.

El Observatorio Europeo de Seguridad Vial (ERSO) indica en su informe que los conductores realizan otras actividades aproximadamente la mitad del tiempo de conducción, siendo el uso del teléfono móvil una de las causas más comunes de distracción. En Europa, el 48% utiliza el móvil con manos libres, un 29% sin manos libres y un 24% para leer mensajes o revisar redes sociales.

Estas distracciones, aunque breves, "afectan gravemente la atención del conductor, aumentando los tiempos de reacción, dificultando la percepción del tráfico y provocando volantazos". La combinación de estas acciones conlleva un riesgo "significativamente mayor de sufrir siniestros de tráfico, dado que requieren capacidades complejas que los conductores distraídos no pueden aplicar correctamente".