Sevilla acoge la presentación de la tercera edición del programa de talentos artesanos 'Homo Faber Fellowship'. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA.

SEVILLA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La 'Fundación Michelangelo' ha presentado este lunes en la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Sevilla la tercera edición del programa internacional 'Homo Faber Fellowship', que vincula a maestros artesanos europeos con jóvenes talentos emergentes en un itinerario de siete meses que combina formación en emprendimiento y comunicación con prácticas en talleres de excelencia.

Según una nota emitida por el Consistorio, la iniciativa, llevada a cabo con el apoyo de 'Jaeger-LeCoultre', selecciona en esta ocasión a 23 dúos artesanos de 19 nacionalidades y 19 oficios, subrayando el "carácter internacional y el intercambio cultural" que inspiran el proyecto.

En paralelo a esta presentación, se ha confirmado que Sevilla acogerá este otoño 'Interwoven', la primera exposición internacional de Homo Faber Capsule, que tendrá lugar en la Real Fábrica de Artillería del 22 de octubre al 23 de noviembre de 2025.

La muestra reunirá piezas contemporáneas de excelencia procedentes de más de 50 países, todas seleccionadas mediante una convocatoria abierta entre los más de 3.500 artesanos registrados en Homo Faber Guide.

La presentación ha estado encabezada por la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, y ha contado con la participación de Alberto Cavalli y Simoneta Gómez Acebo, en representación de la Fundación Michelangelo.

Por su parte, Moreno ha señalado que Sevilla se suma a este proyecto global porque el Ayuntamiento considera "la artesanía como un motor de identidad cultural y de innovación económica, y porque queremos que la ciudad sea un punto de encuentro para el talento internacional".