Sevilla acogerá hasta el 17 de septiembre el Festival Rock Bellavista, el de Ópera o muestras culturales

SEVILLA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Turismo y Cultura, ha informado este jueves de las actividades culturales que tendrán lugar en la ciudad hispalense hasta el próximo 17 de septiembre, una agenda sobre la que la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, ha asegurado que cuenta con una "mirada amplia: desde la historia que define a la ciudad hasta los artistas que la proyectan al futuro".

En una nota, el Consistorio ha informado de novedades como el concierto de Albertucho en el marco del Festival Rock Bellavista, que tendrá lugar el próximo sábado 13 de septiembre en el Parking del Centro Deportivo Bellavista a las 19,00 horas y conmemorará dos décadas desde el lanzamiento de su primer álbum con un concierto gratuito.

Asimismo, la agenda incluye el ciclo Amalgama, que el miércoles 17 de septiembre reunirá a la bailaora Manuela Carrasco y a su hija Manuela Amador Carrasco, en un encuentro moderado por el crítico Manuel Martín Martín, para "ofrecer una mirada sobre la tradición y el futuro del flamenco". La cita se celebrará en la Real Fábrica de Artillería, a las 20,00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

El Real Alcázar de Sevilla presentará nuevas visitas nocturnas teatralizadas, dedicadas este año a la Boda Imperial de Carlos V e Isabel de Portugal, celebrada en 1526. Con guion de Alfonso Zurro y la colaboración del Teatro Clásico de Sevilla, las funciones tendrán lugar todos los jueves y viernes hasta octubre.

En cuanto a eventos musicales, el Teatro Alameda acogerá el 9 de octubre el nuevo espectáculo de Javier Ruibal, 'Saturno Cabaret', con dirección de Juan Echanove y Bernardo Sánchez. Ambientado en un cabaret de la Barcelona de los años 50, combina música, danza y palabra.

Por su parte, el Festival de Ópera de Sevilla, que se celebrará del 25 de septiembre al 12 de octubre, ocupará espacios como el Real Alcázar, la Real Fábrica de Artillería, el Teatro de la Maestranza, Espacio Turina y casas palacio como el Palacio de las Dueñas, la Casa de Salinas y La Santa Caridad.

En referencia a las exposiciones, tendrán lugar entre las más destacadas la exposición virtual 'El Palacio de los Archivos', que recorre siglos de historia urbana del Archivo Histórico Provincial de Sevilla, desde el siglo XIII hasta la actualidad; 'Mirada a la Bachillera', una exposición fotográfica sobre la historia del barrio de La Bachillera y 'Siguiendo el Camino Torcido', de Curro González, una retrospectiva que reúne pintura, dibujo, escultura y vídeo-animación del artista, entre otros.