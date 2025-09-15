Sevilla acogerá un 'Campus de verano UniDiversidad' para jóvenes con discapacidad intelectual

Cartel de la segunda edición del Campus de Verano 'UniDiversidad'.
Cartel de la segunda edición del Campus de Verano 'UniDiversidad'. - FUNDACIÓN ONCE
Europa Press Andalucía
Publicado: lunes, 15 septiembre 2025 13:20

SEVILLA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Sevilla acoge desde este jueves la segunda edición de los 'Campus de verano UniDiversidad', una iniciativa organizada con el apoyo de Fundación ONCE y que cuenta con la financiación del Fondo Social Europeo.

Según ha informado la Fundación ONCE en una nota de prensa, el proyecto pretende ser un espacio de convivencia y formación; y permitirá que jóvenes con discapacidad intelectual disfruten de un campamento diseñado para aprender de forma lúdica con actividades formativas y de ocio.

El campamento, organizado por la Universidad de Burgos y Fundación Miradas, se desarrollará entre los días 18 y 26 de septiembre y podrán asistir un total de 24 personas de entre 18 y 30 años.

Los participantes podrán disfrutar de actividades enfocadas a dotarles de habilidades y competencias necesarias para mejorar su autonomía y aumentar sus oportunidades de inclusión social y laboral.

