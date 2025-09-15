Sevilla acogerá un 'Campus de verano UniDiversidad' para jóvenes con discapacidad intelectual

Cartel de la segunda edición del Campus de Verano 'UniDiversidad'. - FUNDACIÓN ONCE

SEVILLA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Sevilla acoge desde este jueves la segunda edición de los 'Campus de verano UniDiversidad', una iniciativa organizada con el apoyo de Fundación ONCE y que cuenta con la financiación del Fondo Social Europeo.

Según ha informado la Fundación ONCE en una nota de prensa, el proyecto pretende ser un espacio de convivencia y formación; y permitirá que jóvenes con discapacidad intelectual disfruten de un campamento diseñado para aprender de forma lúdica con actividades formativas y de ocio.

El campamento, organizado por la Universidad de Burgos y Fundación Miradas, se desarrollará entre los días 18 y 26 de septiembre y podrán asistir un total de 24 personas de entre 18 y 30 años.

Los participantes podrán disfrutar de actividades enfocadas a dotarles de habilidades y competencias necesarias para mejorar su autonomía y aumentar sus oportunidades de inclusión social y laboral.