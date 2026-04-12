Sevilla acomete la recta final de la reforma del Parque de Bomberos de San Bernardo con la intervención en su fachada

Intervención en la fachada principal del Parque de Bomberos de San Bernardo. - EUROPA PRESS

SEVILLA 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La intervención en la fachada del Parque Central de Bomberos, ubicado en el barrio de San Bernardo, acapara la recta final de la reforma integral de este singular edificio, datado en 1921, que comenzó en los últimos días del pasado mes de agosto, con una duración prevista de alrededor de siete meses.

El Ayuntamiento adjudicó el proyecto a la UTE formada por Serveo Servicios SAU y Ayllon Servicios SA con un coste de 727.362 euros (IVA incluido), en el marco del 'Plan de Actuaciones en Edificios Municipales' y, precisamente, las actuaciones más relevantes son las que se acometen en estos momentos sobre las fachadas, así como las obras en la nave con acceso desde la calle Rastro, un edificio de los años 70.

En lo que al edificio principal se refiere, justo al lado del Puente de San Bernardo y con entrada por la calle Demetrio de los Ríos, al margen de la reparación parcial de las cubiertas y la sustitución de carpinterías, se interviene en los grandes portones de fundición, según confirman fuentes municipales a Europa Press.

Este parque de bomberos tiene un nivel de catalogación C, grado parcial 1, según el Plan Especial de Protección del Sector 18 'San Roque - La Florida'. En este sentido, el proyecto contemplaba mejoras no solo en fachadas y cubiertas del inmueble diseñado por Juan Talavera y Heredia, también en la emblemática torre y en la citada nave.

En el Patio central de este parque de Bomberos, los trabajos han estado enfocados en diversas reparaciones y en la revisión de suelos y paramentos, mientras que en la torre era necesario repasar las carpinterías existentes.

Sobre este programa inicial de reforma se han incorporado "algunas pequeñas variaciones", consensuadas tanto con el personal del cuerpo de Bomberos como con los técnicos del Servicio de Edificios Municipales, destacan las mismas fuentes.