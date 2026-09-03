Sevilla activa un dispositivo especial de seguridad, movilidad y limpieza ante el Betis-Real Sociedad en La Cartuja

Archivo - Aficionados de la Real Sociedad animan el ambiente en Sevilla a la espera del encuentro. Imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla prepara un dispositivo especial de seguridad, movilidad y limpieza con motivo del encuentro que disputarán el Real Betis Balompié y la Real Sociedad este viernes, 4 de septiembre, a partir de las 21,00 horas, en el Estadio de La Cartuja. En el operativo participan la Policía Local, la empresa municipal de transportes, Tussam, y la empresa municipal de limpieza, Lipasam.

Según ha detallado el Consistorio en una nota, la Policía Local iniciará el dispositivo a las 12,00 horas con el control de estacionamientos en las zonas de afectación al estadio y los primeros cortes en el vial Torre Sur, la calle Ciencias del Rugby, la glorieta Beatriz Manchón y la avenida del Ocio.

A partir de las 18,00 horas se mantendrá este dispositivo y se sumará la supervisión y distribución de la venta ambulante en la zona autorizada, así como la vigilancia de la venta ilegal en las inmediaciones del estadio.

El dispositivo de tráfico completo se activará a las 18,30 horas, con cortes en Américo Vespucio con Leonardo da Vinci, en la glorieta Beatriz Manchón con calle Alonso Barba, y en la glorieta Duquesa Cayetana de Alba con el puente de la Barqueta, que se mantendrán hasta la finalización del partido. Solo se permitirá el acceso de vehículos autorizados hasta una hora antes del encuentro. El acceso a los aparcamientos de Gol Norte --P0, P1.1, P1.2, P3, P4 y P5-- se realizará desde la SE-20 a través de la glorieta de las Instalaciones Deportivas de La Cartuja.

El parking P7 zona norte tendrá acceso desde la SE-20 por la glorieta de RTVE, y el P7 zona sur, desde Carlos III frente a la calle Gregor J. Mendel. Se ha habilitado además una zona de estacionamiento para motocicletas, patinetes y bicicletas bajo el viaducto, junto al acceso al túnel Sur, frente al Rocódromo.

La zona de punto de encuentro de aficionados se mantiene en acceso al Túnel Sur, junto al P1. Asimismo, se impedirá la doble fila en el Camino de los Descubrimientos, especialmente en el tramo entre la glorieta José María Japón Manzaneras y la calle Marie Curie, en el interior del Parque Tecnológico y en las vías cercanas al perímetro del estadio que puedan afectar a las zonas de evacuación.

Respecto a los vehículos autorizados o acreditados, solo tendrán acceso los vehículos autorizados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los residentes, los servicios públicos, las personas con discapacidad y los vehículos de emergencias, hasta un máximo de una hora antes del inicio del encuentro.

El acceso de estos vehículos se realizará por el parking P7 zona norte, desde la SE-20 y la glorieta de RTVE; el P7 zona sur, desde Carlos III, frente a la calle Gregor J. Mendel; y los parkings B0.1, B0.2, B0.3 y B0.4, desde Carlos III, en las confluencias con las calles Hermanos del Huyar y Gregor J. Mendel. Los vehículos con distintivo PMR dispondrán de plazas en la explanada del P7 norte su acceso por S-20.

REFUERZO DE LAS LÍNEAS DE AUTOBÚS

Por su parte, Tussam reforzará las líneas que circulan por el entorno del estadio y habilitara tres servicios de lanzadera con destino a la estación de metro de Blas Infante y el aparcamiento P1, Sevilla Este y la Barqueta. Para agilizar la evacuación del recinto, los servicios especiales serán gratuitos a la finalización del partido.

Desde dos horas antes del comienzo del encuentro, Tussam incorporará 16 autobuses adicionales a las líneas 2 --Heliópolis, Virgen del Rocío, Polígono San Pablo y Puerta Triana--, C1 y C2 --Circulares Exteriores--. Al término del partido, el dispositivo se reforzará con otros 24 autobuses, ocho por cada línea.

Estos vehículos estarán distribuidos en tres paradas próximas al estadio: las líneas 2 y C1 partirán desde Juan Bautista Muñoz, junto a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería, mientras que la línea C2 lo hará desde Juan Bautista Muñoz, frente al estadio.

El acceso a estos servicios será gratuito. El carácter circular y transversal de estas líneas permite conectar directamente el estadio con zonas como la Barqueta, la Macarena, la Ronda Histórica, Puerta Osario, Santa Justa, Los Arcos, Nervión, San Bernardo, el Prado de San Sebastián, Los Remedios, Triana, Reina Mercedes, Heliópolis y San Pablo.

TUssam habilitará también una lanzadera entre el Estadio de La Cartuja y la avenida de Blas Infante, con conexión con la estación de metro y el aparcamiento P1. Este servicio funcionará desde dos horas antes del partido y también una vez finalizado. La parada en La Cartuja estará situada en Camino de los Descubrimientos, junto a los laboratorios de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería. En el trayecto de regreso se efectuará, además, una parada en Torre Sevilla. La lanzadera contará con entre ocho y diez autobuses y será gratuita exclusivamente en el recorrido de vuelta entre La Cartuja y Blas Infante.

A la finalización del encuentro se pondrán en marcha otras dos lanzaderas gratuitas: una con destino a Sevilla Este, que contará con paradas de bajada desde Las Góndolas hasta la avenida de la Aeronáutica, y otra con destino a Barqueta. Ambos servicios tendrán su salida en la calle Juan Bautista Muñoz, frente a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería.

Tussam recomienda planificar los desplazamientos con antelación y utilizar el transporte público para acudir al encuentro, con el objetivo de reducir la circulación de vehículos privados y facilitar la movilidad en el entorno del Estadio de La Cartuja.

PLAN DE LIMPIEZA

Asimismo, Lipasam desplegará un importante equipo humano y mecánico durante el encuentro, así como en las horas anteriores y posteriores. Como ante cualquier evento que se lleve a cabo en la vía pública de la ciudad, el Ayuntamiento ha destacado que el objetivo del dispositivo es prestar un buen servicio de limpieza y recogida de residuos en toda la zona del estadio y sus aledaños.

El operativo para la cita liguera contará con 21 operarios y nueve vehículos que trabajarán las horas previas y posteriores al encuentro futbolístico en tres fases: la previa, durante el propio encuentro e inmediatamente después del mismo.

Antes del partido, y una vez que tanto la afición bética como la afición blanca estén dentro del estadio, se llevará a cabo una actuación de limpieza en los alrededores del mismo, con especial atención a los accesos. Asimismo, al término del encuentro, se realizará una limpieza de toda la zona, aplicando barridos y baldeos con agua a presión, con el objetivo de eliminar restos y malos olores.