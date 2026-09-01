Sevilla aumenta casi un 50% las plazas de formación sanitaria especializada desde 2018, hasta 466 en 2027

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, en una atención. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN SEVILLA

SEVILLA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha indicado este martes que el número de plazas que el Gobierno de España ofrece en la provincia con respecto a la formación especializada de médicos, personal de enfermería y otros profesionales sanitarios ha registrado un incremento de casi el 50 % en la última década.

En un comunicado, la Subdelegación del Gobierno en Sevilla ha realizado este apunte, con motivo del periodo de inscripción para los titulados universitarios de Medicina, Farmacia, Enfermería y así como ámbito de la Psicología, la Química, la Biología y la Física.

Cabe mencionar que las solicitudes para participar en las pruebas selectivas se pueden tramitar hasta el día 14.

El balance de la gestión del actual Gobierno de España a través del Ministerio de Sanidad señala que, cuando inició el mandato en 2018, el anterior Ejecutivo había convocado para Sevilla 311 plazas para formar a médicos, enfermería y otras especialidades.

En el llamamiento que corresponde al curso 2027 se ofrecen en total 466 puestos en la provincia de Sevilla, entre hospitales y centros de salud.

Los datos oficiales indican que cada año aumentan las plazas sevillanas y sólo entre 2026 y 2027 el alza es del 5,9%. En el conjunto de España, la subida ha sido del 3,9 %, hasta llegar a 12.850.

Toscano ha destacado que no es un crecimiento coyuntural. "Es una oferta que no se amplía puntualmente en esta convocatoria, sino que lo viene haciendo de manera gradual año tras año, de tal manera que desde 2018 y hasta el próximo 2027, el número de plazas ofertadas para profesionales sanitarios ha aumentado en casi un 50 %, pasando de 311 a 466".

En Sevilla, en concreto, la convocatoria en vigor prevé 372 plazas para personas tituladas en Medicina, 65 para Enfermería, 12 de Psicología, 10 en Farmacia, 4 para Biología y 3 de Física en los hospitales Virgen del Rocío, Virgen Macarena, Nuestra Señora de Valme y La Merced en Osuna; sus centros de salud asociados y otros establecimientos privados.