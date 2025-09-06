Sevilla avanza en la desafección de suelos destinados a microaparcamientos para licitar los seis primeros en octubre

Una conductora obtiene el tique para acceder con su vehículo a un aparcamiento subterráneo. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ-EUROPA PRESS

SEVILLA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla avanza en la desafección de aquellos suelos donde tiene proyectados una serie de microaparcamientos con el horizonte puesto en octubre, de modo que en torno a ese mes se puedan licitar los seis primeros de la treintena de estos párquines previstos por el Gobierno local, que estarán repartidos por toda la ciudad.

En estos momentos, está en periodo de exposición pública la desafección del dominio público de los subsuelos. El siguiente paso, como indican fuentes municipales a Europa Press, será la inscripción de los subsuelos desafectados, dentro del proceso previo a la licitación.

Al respecto, en octubre de 2025 está previsto que se liciten los seis primeros: dos en Los Remedios --en Virgen de la Antigua y Virgen de Luján-- y cuatro en el Porvenir: Genaro Parladé, Felipe II (dos) y Bogotá. Irán bajo estos viales no principales y contarán con entre 100 y 150 plazas cada uno.

Estos suelos (propiedad del ayuntamiento) pasarán a ser de empresas privadas que serán las encargadas de llevar a cabo la construcción de estos aparcamientos "para, posteriormente, puedan pasar a ser titularidad de los vecinos y en ningún caso sean destinados a uso rotatorio".

Desde el Consistorio persiguen con la construcción de estos nuevos estacionamientos subterráneos complementar la oferta para los vecinos y mejorar la política de aparcamiento en general de Sevilla.

En este sentido, la Junta de Gobierno Local aprobó este viernes la encomienda de gestión a la Gerencia de Urbanismo para la tramitación de la construcción de los aparcamientos subterráneos en la Plaza de San Martín de Porres (Triana) y frente a Capitanía. Con estos dos nuevos estacionamientos se ganarán más de 270 plazas. En la Plaza del Ejército Español se pasará de las 110 plazas en superficie a 244.

En cuanto a los plazos de ejecución, se estima que el de San Martín Porres pueda durar unos 18 meses y el de la Plaza del Ejército Español unos doce, pero todo supeditado a la tramitación administrativa de los expedientes correspondientes.