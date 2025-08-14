Sevilla cierra julio con más de 47.000 trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social

SEVILLA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Seguridad Social ha registrado de media en julio un total de 47.993 afiliados extranjeros en Sevilla, según los datos publicados este jueves por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, lo que representa un 5,8% del total de 825.717 afiliados en la provincia.

En esta línea, el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha destacado en una nota de prensa que "estos datos confirman la importante aportación de la población extranjera al mercado laboral de nuestra provincia, una muestra clara de que Sevilla es un lugar de oportunidades y de integración".

Del total de los 47.993 afiliados extranjeros en Sevilla, 27.301 son hombres (56,9 %) y 20.692 mujeres (43,1 %). Además, dentro de este conjunto, 11.317 proceden de países de la Unión Europea --6.313 hombres y 5.004 mujeres--) y 36.675 de países no pertenecientes a la Unión Europea --20.987 hombres y 15.688 mujeres--, lo que refleja que la mayor parte de la población extranjera en la provincia tiene origen extracomunitario.

Asimismo, de todos los afiliados de países no pertenecientes a la Unión Europea, 32.087 pertenecen al Régimen General, 5.455 en el sector agrario y 3.268 al del Hogar, mientras que 7.173 son autónomos y diez son trabajadores del mar.

RÉCORD EN AUTÓNOMOS

En Andalucía, la Seguridad Social ha registrado en julio un total de 349.029 afiliados extranjeros. Del total, 279.612 pertenecen al Régimen General, 70.866 al sector agrario y 12.699 al del Hogar. En cuanto a los autónomos, la cifra en Andalucía alcanza las 68.792 personas, a lo que se suman 624 trabajadores del mar. En total, los afiliados extranjeros suponen el 9,9% del total en la región.

Por su parte, en el conjunto nacional la Seguridad Social ha registrado en la serie original 3.096.015 afiliados extranjeros, por lo que, "un mes más, la cifra de trabajadores procedentes de otros países supera los tres millones", y representan ya el 14,2% de afiliados del sistema. Así, "desde la reforma laboral, más del 40% del empleo creado corresponde a trabajadores de origen extranjero".

En el caso del Régimen General, los sectores que registran mayor presencia de trabajadores procedentes de otros países son Hostelería (29,9%); Actividades de Organizaciones y Organismos Extraterritoriales (28,3%); Agricultura (25,2%) y Construcción (22,3%).

Finalmente, la afiliación de trabajadores por cuenta propia de otros países ha alcanzado en junio un nuevo máximo histórico con un total de 486.905 personas, un 6,4% más que hace un año. Este crecimiento "se ha disparado en sectores altamente cualificados", y en el último año, el número de trabajadores extranjeros por cuenta propia ha aumentado un 29,7% en Información y Comunicaciones y un 17,7% en Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas