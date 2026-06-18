Viviendas protegidas de alquiler de Ripagaina (imagen de archivo). - GOBIERNO DE NAVARRA

SEVILLA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Banco de España ha publicado en su página web el Informe Anual 2025, que dedica un capítulo específico al mercado de la vivienda. Los problemas de este mercado constituyen uno de los principales retos de la economía española y pueden tener efectos adversos sobre el crecimiento económico a largo plazo y la desigualdad. En concreto, Sevilla concentra una de las mayores proporciones de hogares en sobresfuerzo por el pago del alquiler.

Según ha informado la entidad en una nota, el elevado esfuerzo para acceder a la vivienda puede retrasar la emancipación y afectar a decisiones como la natalidad, la movilidad laboral o la inversión en formación. Al respecto, ha señalado que el acceso a la vivienda está condicionado por un aumento sostenido de los precios reales, tanto de compra como de alquiler, debido, principalmente, a que la demanda crece más rápido que la oferta. En este sentido, el déficit acumulado de viviendas se ha intensificado en los últimos años hasta las 750.000, concentrándose en determinadas provincias.

Asimismo, el Banco ha indicado que la recuperación de los precios de la vivienda desde 2014 ha sido "muy dispar", destacando su mayor incremento en aquellas zonas donde se concentra la actividad económica y el crecimiento demográfico o la demanda no residencial como son los pisos turísticos y las compras de vivienda por parte de no residentes.

En este punto, aunque el área urbana de Sevilla presenta un aumento significativo de los precios reales de la vivienda, este es más moderado que en otras grandes ciudades, en línea con una menor presión demográfica. En concreto, en la ciudad de Sevilla el precio real (ajustado por la inflación) de los nuevos contratos de alquiler ha crecido, en promedio, algo más de 0,5% anual entre 2019 y 2024.

Además, las viviendas que entran en el mercado del alquiler presentan una prima de entrada en relación con el medio de las viviendas alquiladas del 8,7%. Por su parte, en el área urbana de Sevilla, el precio real de compra, de acuerdo con un indicador de ventas repetidas, ha registrado una tasa de crecimiento medio del 3,7% anual entre 2014 y 2024 frente al 4,7% de la media de España.

La menor dinámica de precios no se traduce en una mejora equivalente en las condiciones de acceso a la vivienda por el menor dinamismo de la renta de los hogares. Las dificultades para acceder a la vivienda en propiedad desplazan la demanda hacia el alquiler, presionando al alza el esfuerzo de los hogares, que alcanzan o superan el 30% de la renta neta. Al hilo, ha señalado que este fenómeno afecta especialmente a jóvenes e inmigrantes y es más intenso en el centro urbano.

Así, los hogares de la ciudad de Sevilla que viven de alquiler destinan el 31,3% de su renta neta media al pago del arrendamiento, un porcentaje superior a la media de España (26,7%) y que se sitúa por encima de los umbrales donde este esfuerzo se considera excesivo (30% de la renta neta).

En este sentido, cerca del 47% de los hogares sevillanos que no son propietarios de su vivienda habitual se encontraban en 2024 en situaciones de sobresfuerzo o vulnerabilidad, al destinar más del 30% de su renta al pago del alquiler. Así, Sevilla se encuentra entre las grandes ciudades con mayor proporción de hogares en esta situación, significativamente por encima de la media de España (32,5%). Esta elevada proporción se explica, en parte, por una mayor desigualdad en los niveles de renta de los hogares en comparación con otras grandes áreas urbanas.

En el caso de los jóvenes no emancipados, el acceso a la vivienda presenta especiales dificultades. Aquellos que desearan emanciparse en viviendas de alquiler debían destinar en 2024 el 44,5% de su renta neta media al pago del arrendamiento, superando ampliamente los umbrales donde este esfuerzo se considera excesivo y situándose por encima de la media nacional (36,3%).

En cuanto a la compra, los hogares de Sevilla que no residen en viviendas de su propiedad debían destinar 7,2 años de su renta neta para adquirir su primera residencia (datos 2024), lo que implica que el esfuerzo está por encima de la media de España (6,8 años).

Por su parte, los hogares jóvenes que desearan emanciparse debían destinar 8,8 años de su renta neta media para adquirir su primera vivienda (datos 2024). La media de España es de 8,3 años. La movilidad dentro del área urbana puede aliviar parcialmente estas tensiones. En el caso de Sevilla, trasladarse a otros municipios del área permitiría reducir el esfuerzo de acceso a la compra en torno a un 12%, si bien este se mantiene en niveles elevados.

En términos agregados, la vivienda turística y la demanda de no residentes tienen una menor penetración en la provincia de Sevilla, donde la proporción de estas viviendas respecto al parque total se encuentra por debajo de la media nacional (3,2%). Aun así, la relevancia de las viviendas turísticas es especialmente intensa en el centro turístico de Sevilla, donde suponen el 44,9% de las viviendas en alquiler, la proporción más elevada entre las principales ciudades, y muy superior a la observada en mercados turísticos relevantes como Málaga o Palma.

DÉFICIT DE OFERTA

Durante la última década, la oferta residencial ha respondido de forma insuficiente al crecimiento de la demanda. En las seis grandes ciudades de España, el incremento en el número previsto de viviendas en sus áreas en desarrollo ha sido nulo o muy limitado entre 2019 y 2025, según ha informado el Banco de Españ.

Así, se detecta una baja ejecución de las viviendas previstas en los planes urbanísticos. De acuerdo con el Sistema de Información Urbana (SIU) de 2025, la ejecución de viviendas previstas se sitúa en el 28% en Sevilla.

La rigidez de la oferta de vivienda nueva obedece a factores estructurales y coyunturales que limitan la producción de viviendas, como la escasez de suelo edificable, la lentitud en la ejecución de viviendas, los problemas en la gestión de la planificación urbanística, la disminución de la productividad o la falta de mano de obra, entre otras.