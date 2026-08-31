Sevilla contará con un gemelo digital para su gestión como ciudad inteligente gracias al Plan NODE de digitalización

Presentación del Plan NODE del Ayuntamiento de Sevilla - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha impulsado la inclusión de la ciudad en la Plataforma Inteligente de Destinos Estatal, impulsada por la Secretaría de Estado de Turismo y gestionada por la Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas (Segitur), mediante su digitalización en el seno del Plan NODE.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, con una inversión de 2,8 millones de euros, la iniciativa aprovechará los datos, la inteligencia artificial y la innovación para avanzar hacia una gestión de la ciudad más inteligente, sostenible y eficiente además de implicar la elaboración de un gemelo digital de Sevilla que servirá para instrumentalizar datos turísticos a tiempo real, para beneficio del sector y la administración.

En este sentido, el delegado de Hacienda, Administración y Transformación Digital, Juan Bueno, ha destacado este Plan como el proyecto de digitalización en materia de turismo "más importante que ha afrontado nuestra ciudad en su historia". "Nuestro objetivo no es otro que avanzar hacia una convivencia equilibrada entre residentes, visitantes y actividad turística, contribuyendo a ese desarrollo armónico y sostenible que queremos para nuestra ciudad", ha añadido.

En este contexto, Sevilla NODE ha sido concebida como una iniciativa para "responder" a estos desafíos, conociendo la realidad de la ciudad, anticipando sus necesidades y optimizando su gestión, mediante la monitorización de dispositivos a través del gemelo digital. Unos datos que servirán para el sector turístico, pero también para la toma de decisiones en la gestión pública.

Dentro de los proyectos de Smart City, esta nueva iniciativa seguirá los movimientos de Sevilla a través del Big Data, reuniendo, conectando e interpretando datos para convertirlos en "instrumentos concretos" para la toma de decisiones.

Financiada por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU, la iniciativa permitirá incorporar datos, inteligencia artificial y nuevas tecnologías a la gestión turística de la ciudad, con el propósito de conocer mejor qué ocurre en el destino, anticiparse a sus necesidades, mejorar la calidad de vida de los sevillanos y ofrecer una experiencia más personalizada, accesible y sostenible a quienes visitan Sevilla, además de facilitar la toma de decisiones de la Administración e impulsar la competitividad del tejido empresarial.

GEMELO DIGITAL COMO EJE TRANSVERSAL

El eje transversal del proyecto será ese gemelo digital de Sevilla, que se convertirá en la base de futuros proyectos digitales de la ciudad y en una fuente de información, ya que permitirá comprobar qué pasa simultáneamente y en tiempo real en distintos lugares de la ciudad, incorporando datos sobre afluencias, aprovechando, entre otras herramientas, los puntos de WiFi tracking de los que ya dispone la ciudad.

Para alimentar el sistema con información actualizada, se activarán diversos puntos de wifi tracking de los que ya dispone la ciudad, con los que se registrarán los niveles de ocupación y movimientos de los visitantes, una información especialmente relevante durante periodos de gran afluencia, como la Semana Santa, la Feria de Abril, los puentes festivos y la celebración de grandes eventos.

Del mismo modo, el proyecto ha contemplado la creación de una Agenda Ciudad integrada, que conectará la información procedente del Ayuntamiento así como de otras iniciativas públicas y privadas. Esta herramienta buscará ofrecer una visión conjunta de la actividad cultural, turística, deportiva y congresual de Sevilla, mejorando la difusión de la oferta de la ciudad y la búsqueda de información por parte del sevillano y del visitante.

Otra de las líneas permitirá "profundizar" en el conocimiento del impacto económico real del turismo en la ciudad, mediante el Modelo MIET (Medición del Impacto Turístico a nivel local), desarrollado por Segittur, con una metodología común que integrará distintas fuentes de datos para medir, por primera vez y con mayor precisión, el peso del turismo en la economía sevillana y comparar su impacto con el de otros destinos españoles.

Al hilo, Bueno ha señalado que "no basta con saber cuántas personas llegan o cómo se desplazan", sino que también necesitan conocer "qué itinerarios siguen, qué barrios visitan, cuánto tiempo pasan en cada zona, qué los desvía de los puntos saturados o qué les hace volver", con el objetivo de evitar la saturación de las zonas más tensionadas.

UNA EXPERIENCIA MÁS CONECTADA Y ACCESIBLE

Sevilla NODE también tendrá una aplicación directa en la experiencia de quienes viven y visitan la ciudad, ya que incorporará soluciones en materia de accesibilidad como NaviLens, un sistema de códigos que pueden ser leídos a distancia y sin enfocar, facilitando la lectura de personas con baja visión.

A esto se sumarán nuevas experiencias de realidad aumentada y realidad virtual, entre ellas la recuperación digital de la Exposición Iberoamericana de 1929, que permitirá recrear de forma inmersiva edificios y elementos vinculados a uno de los acontecimientos que transformaron la historia urbana y turística de Sevilla.

Al respecto, Juan Bueno ha indicado que la Exposición Iberoamericana de 1929 "merece volver a ocupar un lugar destacado entre los contenidos culturales de la ciudad, especialmente ahora que nos acercamos a su centenario".

SEVILLA LÍDER LA GESTIÓN DEL TURISMO RELIGIOSO

Sevilla, con numerosas iglesias, templos, monasterios y conventos, su pasado árabe y judío, y un fuerte arraigo a sus hermandades, liderará el desarrollo de un modelo para estructurar y digitalizar la información vinculada al patrimonio religioso a través de la creación de un lenguaje común con otras ciudades, además de estructurar y digitalizar la información vinculada al patrimonio religioso como el de las hermandades.

Así, la iniciativa facilitará tanto al visitante la planificación de su experiencia como al sector profesional la creación y promoción de nuevos productos turísticos, a la vez que servirá de nexo de conexión de la ciudad con la Plataforma Inteligente de Destinos (PID) estatal, impulsada por la Secretaría de Estado de Turismo y gestionada por Segittur.

Con esta integración Sevilla formará parte de un ecosistema común en el que los destinos pueden compartir datos, soluciones y conocimiento, favoreciendo la interoperabilidad y el desarrollo de nuevos servicios para visitantes, empresas y administraciones.