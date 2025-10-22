Sevilla dedicará una plaza a 'Las Trece Rosas' tras la abstención del PP en el Pleno y un agrio debate en la oposición

Archivo - Monumento en homenaje a las Trece Rosas en el Cementerio de la Almudena como foto de recurso. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El barrio de San Jerónimo de Sevilla dedicará una plaza a 'Las Trece Rosas' tras la abstención del PP en el Pleno ordinario que se celebra este miércoles, marcado por un agrio debate, principalmente entre los grupos de la oposición, en relación con este punto concreto del orden del día, en el que se sometía a votación la inclusión de varios nombres en el nomenclátor de la ciudad.

Para el portavoz de Con Podemos-IU, Ismael Sánchez, el PP ha protagonizado una "abstención cobarde", que "no sabemos si se debe a un 'chantajito' de la extrema derecha" vinculado a la "aprobación del presupuesto o las ordenanzas fiscales". "No pueden blanquear el franquismo", ha afirmado al respecto. En este sentido, el concejal popular Ignacio Flores ha esgrimido que han mantenido el sentido del voto expresado en la Junta Municipal del Distrito.

La portavoz de Vox, Cristina Peláez, ha señalado que ha sido la coalición de izquierdas quien "ha emitido un discurso de odio" y ha manifestado que a Ismael Sánchez "se le ve muy alterado". "Ni siquiera nos hemos decicado a desmentir vuestra mentiras y no hemos hablado ni de los religiosos asesinados, ni de las iglesias profanadas".

Para Sánchez, es una buena noticia dedicar una plaza a las 13 jóvenes asesinadas en 1939 "por defender la libertad y la Segunda República". Sevilla "se suma así a otras muchas ciudades que han querido mantener viva su memoria", y, además, "lo hace en un barrio obrero".

Peláez había adelantado su negativa a la propuesta "no por falta de sensibilidad, sino para evitar que Sevilla vuelva a dividirse por el pasado, que ya cerró heridas con generosidad en la Transición". "Cuando se recuperan símbolos de un solo bando, no se reabre la memoria sino el enfrentamiento", ha concluido.

Desde el PSOE se han congratulado por este reconocimiento a esas 13 jóvenes, fruto del compromiso de la asociación de mujeres con ese mismo nombre, con sede en San Jerónimo, y de otros movimientos feministas. "Simbolizan la dignidad, la resistencia y la valentía frente al miedo". "No es sólo un homenaje sino un acto de justicia y memoria democrática".

El enfrentamiento entre los grupos de la oposición ha motivado que el presidente del Pleno, Manuel Alés, tuviera que intervenir en varios momentos pidiendo que se "moderara el tono", y más, "después de la explicación de historia de unos y otros", al tiempo que pedía a las formaciones "limitarse a la explicación del voto".

El Pleno sí ha aprobado de forma unánime las calles del nuevo barrio de la Cruz del Campo, en los antiguos suelos de la cervecera; una calle para la Unión Deportiva Bellavista, otra para el médico Ricardo Ruiz, entre Luis Uruñuela y Cueva del Agua, y una plaza para la historiadora Enriqueta Vila Villar, cerca de Santa Joaquina de Vedruna.