Sevilla destina 75.000 litros de agua semanales al regado de los 750 árboles incorporados en el distrito de Cerro-Amate

Regado de los árboles del distrito de Cerro-Amate en Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha reforzado el riego del arbolado en el distrito Cerro-Amate, con un total de 75.000 litros de agua a la semana para "consolidar el crecimiento" de los 750 árboles incorporados durante las dos últimas campañas municipales en alcorques vacíos del viario público, así como para prestar una "atención específica" a aquellos ejemplares que presentan síntomas de estrés hídrico durante los meses de mayor calor.

Según ha precisado el Consistorio en una nota de prensa, el programa dispondrá de dos camiones cisterna que realizan dos cargas diarias, de manera que el primero tendrá una capacidad para 5.000 litros y distribuirá 10.000 litros de agua al día, mientras que el segundo poseerá una capacidad para 2.500 litros y aportará 5.000 litros diarios.

Asimismo, ambos recorrerán de lunes a viernes las calles y espacios públicos del distrito para atender tanto las nuevas plantaciones como los árboles que requieren un refuerzo de riego, por lo que el conjunto del operativo suministrará 15.000 litros de agua diarios.

Al hilo, la delegada de Parques y Jardines, Evelia Rincón, ha subrayado que el "éxito" de una plantación depende "tanto de la calidad de los trabajos como del seguimiento que se realiza después", así como ha afirmado que el refuerzo diario permitirá que los árboles "se adapten mejor a su entorno" y puedan desarrollarse "con mayores garantías frente a las condiciones climáticas del verano".

De este modo, se han realizado aportes periódicos de agua durante el periodo comprendido entre el inicio de la última campaña municipal en novimbre de 2025 y su finalización en marzo, así como posteriormente, con el aumento de las temperaturas, se ha puesto en marcha la campaña específica de refuerzo de riego, que permanecerá activa hasta octubre.

Además de consolidar las nuevas plantaciones, los técnicos municipales realizarán un "seguimiento continuo" para adaptar los riegos a las necesidades de cada zona y favorecer la "recuperación de los árboles más sensibles" a las altas temperaturas.

En este sentido, Rincón ha hecho hincapié en que "la mejor forma de conservar el patrimonio verde de Sevilla" se trata de "acompañar a los árboles" durante las etapas en las que son "más vulnerables".