Sevilla destina casi 1,5 millones en renovar el crematorio y reforzar la seguridad del cementerio de San Fernando

El alcalde de Sevilla visita uno de los quioscos de flores a la entrada del camposanto sevillano. - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha visitado este martes el cementerio de San Fernando para conocer la puesta a punto del camposanto de cara a la festividad de los Fieles Difuntos. Allí ha avanzado los distintos proyectos de mejora que está impulsando el Gobierno municipal al respecto, centrados en la modernización del crematorio, la recuperación de espacios y el refuerzo de la seguridad, con una inversión total cercana al millón y medio de euros.

En esta línea, el Ayuntamiento ha iniciado el proceso de renovación completa del crematorio municipal. Actualmente existen tres hornos en funcionamiento, "pero dada su antigüedad se ha redactado el proyecto de un nuevo edificio y su dirección técnica, con un importe de 37.076 euros. La licitación de las obras, con un presupuesto cercano a los 800.000 euros, se prevé antes del 1 de noviembre y se extenderá hasta finales de 2026, detalla el Consistorio en una nota de prensa.

El nuevo edificio estará destinado a albergar los tres hornos crematorios, que también serán renovados, junto con las dependencias necesarias para su funcionamiento: vestuarios y duchas, zona de personal, sala de despedida, oficinas, almacenes, espacios técnicos e instalaciones auxiliares. Contará con una superficie útil aproximada de 486 metros cuadrados, distribuidos en cuatro zonas funcionales: una nave principal de 240 m2 con doble altura para los hornos y sistemas de filtrado, una zona de vestuarios de 56 m2, oficinas y áreas administrativas de 90 m2, y espacios de servicio y circulación de unos 100 m2.

De forma paralela, el Ayuntamiento ha adquirido un nuevo horno de incineración de restos por 125.356 euros, que comenzará a funcionar antes de final de año, y ha ejecutado obras de adecuación en la nave donde se ubica con un coste de 60.497,90 euros.

NUEVOS QUIOSCOS DE FLORES

En relación con las mejoras, el Gobierno municipal ha completado la instalación de cuatro nuevos quioscos destinados a la venta de flores, en el entorno del cementerio. La actuación, con una inversión de 343.920 euros, ha permitido renovar por completo este espacio tradicional, apostando por un modelo más moderno, accesible y sostenible.

Los nuevos módulos, de materiales prefabricados y estructura de acero galvanizado, incorporan cámara frigorífica para garantizar la conservación de las flores en óptimas condiciones, así como instalaciones de agua, saneamiento y telecomunicaciones que favorecen la digitalización del negocio local. Ubicados en la plaza semicircular de 1.200 m2, los quioscos presentan un diseño más ordenado y funcional.

NUEVAS ACTUACIONES PARA MEJORAR LA SEGURIDAD

Del mismo modo, el Ayuntamiento ha iniciado la licitación de las obras de demolición de las sepulturas de pared de la calle San Clemente del Cementerio de San Fernando. La intervención cuenta con un presupuesto de 159.413 euros y un plazo estimado de ejecución de tres meses. Se trata de un conjunto de más de 500 sepulturas construidas en la primera mitad del siglo XX, que actualmente presentan graves problemas estructurales y suponen un riesgo de colapso inminente.

En total, se extienden a lo largo de 539 metros lineales y han sufrido un fuerte deterioro tras décadas de uso, con múltiples ciclos de inhumación y exhumación, además de la exposición continua a las inclemencias climáticas. Esta actuación permitirá recuperar este espacio y construir nuevos nichos, osarios y columbarios.

Asimismo, se están realizando mejoras en el pavimento de la plaza peatonal de la puerta de San Jerónimo y se ha adecentado, pintado y embellecido el núcleo de nichos dedicado a párvulos y niños no nacidos.

En materia de conservación patrimonial, se han adjudicado las obras de consolidación estructural del Panteón de Joselito 'El Gallo', tras el apuntalamiento urgente ejecutado a comienzos de año. Los trabajos comenzarán en noviembre y supondrán una inversión total de 18.231 euros.

En cuanto a la seguridad, el Gobierno municipal ha reforzado el sistema del Cementerio con un nuevo contrato por valor de 325.064,18 euros que incluye vigilancia presencial las 24 horas, instalación de luminarias LED solares y 35 videocámaras con detector de presencia que se instalarán a lo largo de esta semana y se suman a las 20 instaladas el año pasado.

De las 50 reclamaciones por actos vandálicos, se han resuelto 33, con un gasto de 47.488,87 euros, mientras que 17 siguen en tramitación. El alcalde ha avanzado además que en 2026 el cementerio contará por primera vez con un servicio propio de reparación de vehículos, que permitirá optimizar recursos y mejorar el mantenimiento de los medios materiales.

SERVICIO ESPECIAL DE TUSSAM

Con motivo de la festividad de Todos los Santos, la empresa municipal de autobuses urbanos (Tussam) reforzará los servicios que conectan con el cementerio desde el 30 de octubre al 2 de noviembre, con el objetivo de facilitar el acceso de la ciudadanía.

Durante los días 30 y 31 de octubre, se reforzará la línea 10 (Ponce de León-San Jerónimo), que enlaza directamente el centro de la ciudad con el camposanto, con cuatro vehículos adicionales el jueves (dos por la mañana y dos por la tarde) y seis el viernes (cuatro en horario de mañana y dos por la tarde).

El 1 de noviembre, además de este refuerzo, Tussam pondrá en marcha un servicio especial lanzadera entre Ponce de León y el camposanto, que operará de 8,00 a 18,00 horas, coincidiendo con el horario de apertura del recinto.

Este servicio, identificado como una línea independiente, realizará el mismo recorrido y paradas que la línea 10, y dispondrá de ocho autobuses con una frecuencia aproximada de cinco minutos. El domingo 2 de noviembre, día de los Fieles Difuntos, también se reforzará la línea 10 con cuatro vehículos adicionales (dos de mañana y dos de tarde). Además, otras líneas como la 1 (Ciudad Sanitaria-Prado-Polígono Norte), la 3 (Bellavista-Bermejales-Puerta Jerez-San Jerónimo-Pino Montano) y la 6 (Ciudad Sanitaria-Reina Mercedes-Los Remedios-San Lázaro) cuentan con paradas cercanas al cementerio, facilitando también el acceso mediante transbordo desde distintos puntos de la ciudad.