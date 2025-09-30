Sevilla destina más de medio millón euros para reurbanizar la calle Cigüeña de Los Pajaritos

El proyecto incluye la renovación de pavimentos y alumbrado, nuevo arbolado y zonas de juegos infantiles

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, ha iniciado el proceso para contratar obras de reurbanización de la calle Cigüeña, en el barrio de Los Pajaritos. Una actuación que se enmarca en los programas de ayudas en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan estatal de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiados con fondos europeos 'Next Generation'.

Estos programas están incluidos en el Entorno Residencial de Rehabilitación Programada (ERRP) denominado 'Nazaret-Pajaritos-Calle Cigüeña': un ámbito de 1,02 hectáreas. En este sentido, la propuesta de regeneración planteada tiene como principal línea de acción la rehabilitación en ocho comunidades de la citada calle, a lo que se destina la mayor parte del prepuesto de este Plan de regeneración urbana, en concreto 5.491.200 euros del total de 6.022.200 euros al que asciende su coste global, según indican fuentes municipales a Europa Press.

La operación para financiar por medio de estas ayudas públicas las obras de rehabilitación de los edificios residenciales, avanza conforme la Junta va resolviendo la concesión de las subvenciones a los propietarios procedentes de los fondos europeos. De este modo, a la actuación de rehabilitación de las viviendas, se suma la mejora del espacio público de dicho entorno residencial, mediante un proyecto de reurbanización integral en Cigüeña redactado por Urbanismo, que es del que se acaba de convocar el concurso público para contratar las obras, valoradas en 513.600 euros.

Las obras de regeneración comprenden tanto el viario público que corresponde a la calle Cigüeña, como la plaza situada entre las calles Cigüeña, Cruz del Sur y Gorrión, donde se encuentran los Caños de Carmona, elemento arquitectónico protegido por el PGOU.

En el caso de la calle Cigüeña, este viario fue objeto de una actuación de reurbanización por Emasesa en el año 2018, por lo que tanto los acerados como la calzada se encuentran en buen estado. A la vista de ello, la intervención se va a centrar en el alumbrado público, "que sigue siendo a base de brazos murales de vapor de sodio y se va a sustituir por nuevas farolas con luminarias leds, para favorecer el ahorro energético, y se van a soterrar todas las instalaciones".

Esta mejora del alumbrado también se va a extender a los dos tramos de viario peatonal que existen entre la calle Cigüeña y las calles Jilguero y Golondrina, donde también se va a instalar un nuevo pavimento más permeable al agua de lluvia. Ambos espacios se dotarán asimismo de nuevas líneas de arbolado, que, además, se plantarán a lo largo de toda la calle Cigüeña.

En cuanto a la plaza rectangular entre las calles Cigüeña, Cruz del Sur y Gorrión, de unos 1.900 m2, la intención es "reactivar este espacio libre mediante el aumento de dotaciones, la mejora de la accesibilidad y de la calidad ambiental y paisajística". El objetivo último es consolidar esta superficie "como un lugar de convivencia y disfrute vecinal". Para ello, se plantea crear una zona de juegos infantiles inclusivos para los niños del barrio y, de elementos de calistenia para los jóvenes.

Ello conlleva desplazar el carril bici que atraviesa la plaza de modo que rodee en su lugar la nueva zona de juegos infantiles proyectada. Asimismo, como límite natural entre la zona de estancia y la de tráfico rodado, se va a plantar una línea de árboles de gran porte que proporcionen sombra. Finalmente, se creará un itinerario peatonal accesible a lo largo de la plaza para conectar los dos vados peatonales, que tendrá diferente color y textura y contará con señalización podotáctil.

TRAMO DE LOS CAÑOS DE CARMONA

Respecto al tramo de los Caños de Carmona que se ubican en esta plaza, la intención del consistorio es "revalorizar este elemento, dotándolo de una iluminación adecuada y eliminando los aparcamientos que están a su alrededor". También se ha contemplado la restauración del monumento, si bien se hará a través de una actuación complementaria.

El Ayuntamiento de Sevilla va a colocar también señales para reducir la velocidad en la zona de los accesos al colegio Safa Blanca Paloma, al tiempo que se eliminarán los aparcamientos a ambos lados del centro y se creará una plataforma única al nivel de la acera con colores y elementos disuasorios, reforzando los pasos de peatones. También se ha previsto pintar una zona libre del acerado con actividades educativas y de juego para los más pequeños.

Esta amplia operación de mejora, que cuenta con un plazo de ejecución de ocho meses, podrá iniciarse una vez que termine el proceso de contratación de las obras ahora iniciado, añaden las mismas fuentes.